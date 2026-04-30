辻希美の夫・杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの“決めポーズ”公開「天性のアイドル」「可愛いがすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/30】俳優の杉浦太陽が4月29日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの“決めポーズ”を公開した。
【写真】辻ちゃん夫「天性のアイドル」0歳第5子の決めポーズショット
杉浦は「ユメアの決めポーズ」と記し、ベビーチェアに座った夢空ちゃんの写真を投稿。「ねぇ〜 って言うと一緒に首を傾けて、そうだよねぇ〜ポーズをしてくれます」という説明とともに、首を斜めに傾け、つぶらな瞳でカメラを見つめる夢空ちゃんの愛らしい姿を披露している。そのほか、夢空ちゃんを抱く自身との2ショットなども公開している。
この投稿は「天才的」「癒し効果が半端ない」「天性のアイドル」「可愛いがすぎる」と反響を呼んでいる。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「天性のアイドル」0歳第5子の決めポーズショット
◆杉浦太陽、夢空ちゃんの“決めポーズ”披露
杉浦は「ユメアの決めポーズ」と記し、ベビーチェアに座った夢空ちゃんの写真を投稿。「ねぇ〜 って言うと一緒に首を傾けて、そうだよねぇ〜ポーズをしてくれます」という説明とともに、首を斜めに傾け、つぶらな瞳でカメラを見つめる夢空ちゃんの愛らしい姿を披露している。そのほか、夢空ちゃんを抱く自身との2ショットなども公開している。
◆杉浦太陽の投稿に「天性のアイドル」と反響
この投稿は「天才的」「癒し効果が半端ない」「天性のアイドル」「可愛いがすぎる」と反響を呼んでいる。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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