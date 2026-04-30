二宮和也、嵐は「絶対なくならないよ」活動終了後も変わらぬ思い「ずっと嵐は付いてくる」
【モデルプレス＝2026/04/30】嵐の二宮和也が4月29日放送の、SixTONESによるTBS初冠番組『6SixTONES』（シックスストーンズ）に出演。嵐について語る場面があった。
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本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループ・SixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”に祝われるバラエティ番組。今回は第3弾のゲストとしてSixTONESの先輩である二宮が登場し、これまで意外にも共演が少なかったSixTONESとの仲を深めるため、“仲良くなる旅”で彼らをお祝い。全員でさまざまなチャレンジ企画に挑戦した。
ドライブやBBQを通じて親交を深めた二宮に、SixTONESから普段はなかなか聞けない踏み込んだ質問が飛ぶ。嵐のグループ仕事と個人仕事の比重について聞かれると、二宮は「心は全然嵐だったよ。嵐に還元できるものしか個人はやらないって言ってたから。例えばタイアップ持ってこれるとか。基本的に嵐の時間を借りて個人の仕事をしてるって感覚だった」と語り、常にグループを第一に考えて個人の仕事を選んでいたことを明かした。
5月の嵐の活動終了後についても「嵐はずっと付帯するものなんじゃないかと思うけどね。『嵐の“いい人”だったのに、こんな感じになって…』って、自分の評価よりも嵐があっての評価になってくるから。ずっと嵐は付いてくるものだから。比べられるものが明確に、ずっと存在し続ける」とコメント。さらに「グループが止まろうと、仮になくなろうと変わらないんじゃない？」と嵐である意識は変わらないと語った。改めて「嵐はなくならない感覚？」と問われると、二宮は「なくならないよ」と即答。「絶対なくならないよ。それは」と強調した。
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐は、2025年5月に再始動を報告し、ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を最後に活動を終了することを発表。同ツアーは、2026年3月13日の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）を皮切りに、東京ドーム、バンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪の5大ドームで開催され、ファイナルが5月31日東京ドーム公演となる。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆二宮和也、嵐は「絶対なくならないよ」
本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループ・SixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”に祝われるバラエティ番組。今回は第3弾のゲストとしてSixTONESの先輩である二宮が登場し、これまで意外にも共演が少なかったSixTONESとの仲を深めるため、“仲良くなる旅”で彼らをお祝い。全員でさまざまなチャレンジ企画に挑戦した。
5月の嵐の活動終了後についても「嵐はずっと付帯するものなんじゃないかと思うけどね。『嵐の“いい人”だったのに、こんな感じになって…』って、自分の評価よりも嵐があっての評価になってくるから。ずっと嵐は付いてくるものだから。比べられるものが明確に、ずっと存在し続ける」とコメント。さらに「グループが止まろうと、仮になくなろうと変わらないんじゃない？」と嵐である意識は変わらないと語った。改めて「嵐はなくならない感覚？」と問われると、二宮は「なくならないよ」と即答。「絶対なくならないよ。それは」と強調した。
◆嵐、2026年5月31日に活動終了
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐は、2025年5月に再始動を報告し、ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を最後に活動を終了することを発表。同ツアーは、2026年3月13日の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）を皮切りに、東京ドーム、バンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪の5大ドームで開催され、ファイナルが5月31日東京ドーム公演となる。（modelpress編集部）
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