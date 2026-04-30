ブレント原油が戦争中の高値を更新、米対イラン軍事攻撃計画



ブレント原油が122ドル台後半まで上昇、戦争開始時3月頭の高値を超えた。



本日、米中央軍が新たなイラン軍事攻撃計画についてトランプ米大統領に説明する。中央軍は「ダークイーグル」の中東派遣も検討している。ダークイーグル（長距離極超音速兵器）は射程距離が2175マイル（3500km）以上とされており、中東周辺地域からイラン全土を射程に収めることが可能。



米国のイラン軍事攻撃再開となればイラン側の反発は必至、戦争長期化で世界は再び混乱に陥る可能性がある。



東京時間12:44現在

ダウ平均先物JUN 26月限 48803.00（-209.00 -0.43%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7175.50（+7.50 +0.10%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27427.00（+101.75 +0.37%）



ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝109.34（+2.46 +2.30%）

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