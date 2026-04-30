ボクシングのダブル世界戦（５月２日・東京ドーム）の記者会見が３０日、東京都内のホテルで行われ、４選手が抱負を語った。

メインの世界４団体スーパーバンタム級タイトルマッチに臨む統一王者の井上尚弥（大橋）は「やれることはすべてやってきた。今は落ち着いていて、２日後の試合をゆっくり待つ状態」とし、「人生をかけてここまでやってきた。戦う姿をしっかり目にやきつけてほしい」と語った。元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）は「順調に調整ができている」とし、「５月２日は中谷潤人のストーリーをしっかり見せつけて必ず勝利したい」と決意を述べた。

戦績は井上尚が３２勝（２７ＫＯ）、中谷が３２勝（２４ＫＯ）。井上尚は４階級、中谷は３階級を制している。日本で開催されるボクシングの世界戦として過去最大のビッグマッチと注目を集めている。

一方、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級タイトルマッチに臨む王者の井上拓真（大橋）は「自分自身もすごくワクワクする一戦。このレジェンドをどう倒すか、しっかり見てほしい」、日本男子初の５階級制覇を狙う同級４位の井岡一翔（志成）は「このチャンスを必ずつかみとって勝利して、５階級制覇を成し遂げる姿を見せたい」とそれぞれ意気込みを語った。

戦績は井上拓が２１勝（５ＫＯ）２敗、井岡が３２勝（１７ＫＯ）４敗１分け。ともに技巧に定評があり、「屈指の技巧派対決」と話題を呼んでいる。井岡が３７歳１か月で王座奪取に成功すれば、長谷川穂積氏の３５歳９か月を抜く、日本男子の最年長記録になる。