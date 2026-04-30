1997年以降では初…ウェンバンヤマが2戦続けてダブルダブルと6ブロック以上を記録

4月29日（現地時間28日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ホームのフロストバンク・センターでポートランド・トレイルブレイザーズを114－95で下し、「NBAプレーオフ2026」のファーストラウンドを4勝1敗で突破した。

7年ぶりにプレーオフへ出場中のスパーズにとって、1回戦を突破したのは2017年以来初。ウェスタン・カンファレンス第2シードのスパーズが、カンファレンス・セミファイナルで対戦するのは第3シードのデンバー・ナゲッツ、第6シードのミネソタ・ティンバーウルブズによるシリーズの勝者となる。

現在ウルブズが3勝2敗で王手をかけていて、5月1日にホームのターゲット・センターでナゲッツを迎えてシリーズ第6戦へ臨む。

スパーズで主軸を務めるビクター・ウェンバンヤマは、ブレイザーズとのシリーズで平均21.0得点8.8リバウンド2.0アシスト4.0ブロックをマーク。224センチの長身で驚異的な長さも兼備する22歳が、シリーズ中に腕を伸ばして阻止しようとした際、ブレイザーズの選手たちはフィールドゴール成功率19.0パーセント（8／42）に抑え込まれていた。

なお、ウェンバンヤマは27日の第4戦で27得点12リバウンド4スティール7ブロック、第5戦では17得点14リバウンド6ブロックと猛威を振るった。『ESPN Insights』は、プレーオフで2試合続けてダブルダブルと6ブロック以上を記録したのは1997年以降ではウェンバンヤマが初で、アキーム・オラジュワン（元ヒューストン・ロケッツほか）以来のことだと報じている。

キャリア3年目でプレーオフの大舞台に初出場しているウェンバンヤマが、カンファレンス準決勝でどんなパフォーマンスを見せてくれるのかは、楽しみでしかない。

【動画】ウェンバンヤマがプレーオフ1回戦で見せた好プレー集！





