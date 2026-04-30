女子日本代表、WNBAチームとの対戦は2連敗…田中こころがチーム最多14得点

4月30日（現地時間29日）にモートゲージ・マッチャップ・センターでWNBAのプレシーズンゲームが行われ、アメリカでのトレーニングキャンプに臨む女子日本代表（FIBAランキング10位）がフェニックス・マーキュリーと対戦した。

日本は27日（同26日）のラスベガス・エーシズ戦を体調不良で欠場した田中こころ（ENEOSサンフラワーズ）が復帰。山本麻衣（トヨタ自動車アンテロープス）、薮未奈海、白石弥桜（ともにデンソーアイリス）、梅沢カディシャ樹奈（ENEOS）とともに先発に名を連ねた。

5点ビハインドで迎えた第1クォーター開始1分36秒から田中の2連続得点で同点に追いついたものの、0－14のランを献上。都野七海、東藤なな子、朝比奈あずさ（いずれもトヨタ紡織サンシャインラビッツ）、今野紀花（デンソー）といったベンチメンバーが得点を記録し、13－29で最初の10分間を終えた。

山本の3ポイントで始まった第2クォーターは序盤こそフリースローでつないだが、開始4分19秒の時点で21点差。相手の時間帯が続き、28－52と24点ビハインドで試合を折り返した。

第3クォーターは開始から都野、東藤、舘山萌菜（日立ハイテククーガーズ）、山本の連続得点で11－0のランを見せると、相手はたまらずタイムアウト。3本の長距離砲を沈めた山本の活躍もあり、45－66とわずかながら点差を縮めた。

ロースコアな展開になった第4クォーターは、残り3分49秒に東藤がチーム最初のフィールドゴールを成功。その後は田中と都野の3ポイントなどがあったものの、60－86でエーシズ戦に続いて敗戦を喫した。

日本は田中が2本の3ポイントを含むチーム最多14得点を記録。山本が13得点、東藤が9得点、都野が7得点を挙げた。

なお、日本代表は5月16日、17日に横浜BUNTAIでラトビア代表（同35位）との「三井不動産カップ2026（神奈川大会）」が予定されている。

■試合結果



女子日本代表 60－86 フェニックス・マーキュリー



JNT｜13｜15｜17｜15｜＝60



PHX｜29｜23｜14｜20｜＝86