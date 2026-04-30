ＪＩＡが後場急上昇、オペレーティング・リース好調で第１四半期営業益３３％増

ジャパンインベストメントアドバイザー<7172.T>が後場急上昇しプラスに転じている。午前１１時３０分ごろに発表した第１四半期（１～３月）連結決算が、売上高１３７億５５００万円（前年同期比２４．８％増）、営業利益９２億７０００万円（同３２．９％増）、純利益６１億６７００万円（同５３．０％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。主力のオペレーティング・リース事業で商品出資金販売及び案件組成とも順調に推移し、出資金販売額が第１四半期における過去最高額となったことが牽引した。



第１四半期時点で、営業利益の上期計画（１１９億４０００万円）に対する進捗率は７７％に達するが、会社側では中東情勢による影響がいまだ不透明な状況にあるとして、２６年１２月期通期業績予想は売上高４８９億６０００万円（前期比２６．４％増）、営業利益２３５億８０００万円（同２４．９％増）、純利益１３０億円（同２３．３％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS