「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日正午現在で梅乃宿酒造<559A.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



３０日の市場で梅乃宿酒造が続落。同社は２４日に東証スタンダード市場に上場した直近ＩＰＯ銘柄。初値は公開価格（６００円）を５０％上回る９００円だった。２７日には１３５０円まで値を上げたが、その後は売りに押されている。日本酒及び「梅乃宿の梅酒」など果実をつけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の製造販売を行っている。世界的な和食ブームにも乗り、海外２４の国・地域に展開しており、今後の成長が期待されているが、目先は上場後の落ち着きどころを探る展開となっている。



出所：MINKABU PRESS