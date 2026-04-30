【とりむね肉レシピ】脱マンネリ！ごはんが進む「照りポンタルタル」なら家族ウケも◎
【画像で確認】仕上がりが油っぽくならない！なすを加熱する時のコツ
お財布にやさしい「とりむね肉」ですが、味つけがマンネリになったりしませんか？そんな時にぴったりなのが、なすと合わせたこの一皿です。ポン酢の酸味とタルタルソースのコクが合わさって、ごはんがどんどん進みますよ。
▶教えてくれたのは…
市瀬悦子さん
フードコーディネーター、料理研究家。食品メーカーの営業から料理の世界へ転身。「おいしくて作りやすい家庭料理」をテーマに、書籍や雑誌、テレビ、メーカー、イベントなどでメニュー開発を手がけている。
レシピのポイント
・加熱前になすに油をからめておくことで、油の吸い過ぎが防げ、火が通りやすくなる
・とりむね肉は薄く片栗粉をまぶして、しっとり焼き上げて
・タルタルはゆで卵にマヨネーズ・塩・こしょうを混ぜる即席レシピ
【材料・2〜3人分】
とりむね肉(皮なし)…1枚(約250g)
ゆで卵(熱湯で約8分ゆでたもの) …2個
なす…3個(約240g)
Ａ〈混ぜる〉
・赤唐辛子の小口切り…1/2本分
・ポン酢じょうゆ…大さじ3
・片栗粉…小さじ1/4
・水…大さじ3
塩、片栗粉、マヨネーズ、こしょう、サラダ油
【作り方】
1. なすは1cm幅の斜め切りにする。とり肉は1cm厚さの大きめのそぎ切りにする。とり肉に塩ひとつまみをふり、片栗粉を薄くまぶす。
2. ゆで卵は粗みじん切りにしてボウルに入れ、マヨネーズ大さじ3、塩、こしょう各少々を加えて混ぜる。
3. フライパンになすを広げて入れ、油大さじ2と1/2を回しかけてざっくりとからめてから中火にかける。約2分焼いたら上下を返し、約2分焼いて一度取り出す。続いて油大さじ1/2を足して中火で熱し、とり肉を入れて約2分焼き、上下を返して約2分焼く。
4.余分な油を拭いてなすを戻し入れ、Ａを再びよく混ぜてから加える。強めの中火にし、照りよくからめる。器に盛り、２をのせる。
（1人分371kcal、塩分2.3g）
＊ ＊ ＊
味つけの工夫でいつもの食材が目新しい一品に早変わり！コスパ食材で作れて、家族も大満足間違いなしですよ。ぜひお試しください。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史
文＝斉藤久美子／菅野直子