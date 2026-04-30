とりむねとなすの照りポンタルタル


【画像で確認】仕上がりが油っぽくならない！なすを加熱する時のコツ

お財布にやさしい「とりむね肉」ですが、味つけがマンネリになったりしませんか？そんな時にぴったりなのが、なすと合わせたこの一皿です。ポン酢の酸味とタルタルソースのコクが合わさって、ごはんがどんどん進みますよ。

▶教えてくれたのは…

市瀬悦子さん

フードコーディネーター、料理研究家。食品メーカーの営業から料理の世界へ転身。「おいしくて作りやすい家庭料理」をテーマに、書籍や雑誌、テレビ、メーカー、イベントなどでメニュー開発を手がけている。　

■とりむねとなすの照りポンタルタル

とりむねとなすの照りポンタルタル


レシピのポイント

・加熱前になすに油をからめておくことで、油の吸い過ぎが防げ、火が通りやすくなる

・とりむね肉は薄く片栗粉をまぶして、しっとり焼き上げて

・タルタルはゆで卵にマヨネーズ・塩・こしょうを混ぜる即席レシピ

【材料・2〜3人分】

とりむね肉(皮なし)…1枚(約250g)

ゆで卵(熱湯で約8分ゆでたもの) …2個

なす…3個(約240g)

Ａ〈混ぜる〉

　・赤唐辛子の小口切り…1/2本分

　・ポン酢じょうゆ…大さじ3

　・片栗粉…小さじ1/4

　・水…大さじ3

塩、片栗粉、マヨネーズ、こしょう、サラダ油

【作り方】

1. なすは1cm幅の斜め切りにする。とり肉は1cm厚さの大きめのそぎ切りにする。とり肉に塩ひとつまみをふり、片栗粉を薄くまぶす。

2. ゆで卵は粗みじん切りにしてボウルに入れ、マヨネーズ大さじ3、塩、こしょう各少々を加えて混ぜる。

3. フライパンになすを広げて入れ、油大さじ2と1/2を回しかけてざっくりとからめてから中火にかける。約2分焼いたら上下を返し、約2分焼いて一度取り出す。続いて油大さじ1/2を足して中火で熱し、とり肉を入れて約2分焼き、上下を返して約2分焼く。

加熱前になすに油をからめておくことで、油の吸い過ぎが防げ、火が通りやすくなる。


4.余分な油を拭いてなすを戻し入れ、Ａを再びよく混ぜてから加える。強めの中火にし、照りよくからめる。器に盛り、２をのせる。

（1人分371kcal、塩分2.3g）

＊　＊　＊

味つけの工夫でいつもの食材が目新しい一品に早変わり！コスパ食材で作れて、家族も大満足間違いなしですよ。ぜひお試しください。

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史

文＝斉藤久美子／菅野直子