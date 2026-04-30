BE:FIRSTソウタ＆マナト＆ジュノン＆レオが新鮮な“ブルー”コーデ披露！「爽やか」「いい顔してる」「マナトがいる！」「激アツ」4人での楽曲制作にも大反響

【写真＆動画】BE:FIRSTソウタ＆マナト＆ジュノン＆レオの“生FIRST”ビジュアル／ジョッキをかかげた笑顔ショット／マナトのバースデー投稿

サントリー生ビールの公式Xが更新され、BE:FIRSTのSOTA（ソウタ）、MANATO（マナト）、JUNON（ジュノン）、LEO（レオ）が登場する新プロジェクトが発表された。

■BE:FIRST、青コーデで爽やかに“#生FIRST”始動

投稿では「We are #生FIRST」と掲げ、「生きよう。いちばん自分らしい生き方で。生きよう。いちばん生ビールがうまい生き方で。」というメッセージとともに、#サン生 のおいしさを届けるプロジェクトの始動を報告。あわせて、4人での楽曲制作およびプロジェクトソングの公開が8月に予定されていることも明かされた。

公開されたビジュアルには、ソウタ、マナト、ジュノン、レオの4人が登場。ブルーを基調とした爽やかなコーディネートで統一し、ストライプシャツやレイヤードスタイル、ラフなTシャツなど、清涼感あるスタイリングが印象的。サントリー生ビールの缶を手にカメラへ差し出すようなダイナミックな構図も相まって、4人の距離感の近さやチーム感が際立つビジュアルとなっている。

■ジョッキを手に笑顔を見せる姿も

また、別投稿では「#生FIRST 大募集」と題し、「今日の自分に乾杯したい」と思った瞬間を写真やエピソードで募集。投稿に添えられた写真では、4人が青を基調とした衣装のままジョッキを手にし、笑顔や目を閉じて味わうような表情を披露している。

ファンからは「爽やか」「マナトがいる！」「最高すぎる」「激アツ」「いい顔してる」「どんな曲になるのか楽しみ」「待ち遠しい」といった声が寄せられている。

■マナトのバースデー投稿も