30日13時現在の日経平均株価は前営業日比675.07円（-1.13％）安の5万9242.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は281、値下がりは1255、変わらずは32と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は301.7円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が92.52円、フジクラ <5803>が58.93円、豊田通商 <8015>が34.29円、コナミＧ <9766>が24.81円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を104.59円押し上げている。次いでイビデン <4062>が57.99円、キオクシア <285A>が28.86円、信越化 <4063>が24.47円、味の素 <2802>が17.30円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、食料、石油・石炭、空運と続く。値下がり上位には陸運、建設、銀行が並んでいる。



※13時0分1秒時点



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