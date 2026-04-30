ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33、大橋ジム）と挑戦者・中谷潤人（28、M.Tジム）が30日、東京ドームでのタイトルマッチを2日後に控え、会見に臨んだ。

【写真を見る】井上尚弥「2日後に勝つ、それだけ」ボクシング界”世紀の一戦”へ 中谷潤人「ストーリー見せて必ず勝利」

黒いスーツ姿で登場した井上は「非常に落ち着いている、2日後をゆっくり待っている状態」。相手の印象について「クレバーで真面目、ボクシングにひたむきに向き合っているなという印象。こちらもそういう姿勢で挑まないといけないなという思い」と語った。そして、試合に向けては「2日後に勝つ、それだけ」と王者の貫禄を感じさせる一言を口にした。

グレーのジャケットに白いシャツで登場した中谷は「5月2日は中谷潤人のストーリーをしっかり見せつけて、必ず勝利したいと思いますので、応援よろしくお願いします」と力強く勝利を誓った。この試合に関しては「今まで積み上げてきた僕の人生だったり井上選手の人生だったりっていうのがぶつかる。どれだけの人が心が動いて、感動してくれるかという事がモチベーション」と思いを語った。

井上は20日の公開練習で「非常に楽しみでワクワクしている、心身ともにいい状態で仕上がっている」と順調な調整ぶりをアピールしていた。一方の中谷も23日、「いい体調でコンディションを作れているので、期待していてください」と状態は仕上がっている様子だった。

井上は4階級で世界のベルトを獲得し、バンタム級とスーパーバンタム級では4団体統一という快挙を成し遂げた。対する中谷も3階級を制し、32戦全勝とプロキャリアで積み上げた勝利数では”モンスター”に並んでいる。ともに無敗のまま迎えた33戦目は日本ボクシング界”世紀の一戦”となる。



井上尚弥戦績 32戦全勝（27KO）※史上最多の世界戦27連勝中

元WBC世界ライトフライ級王者

元WBO世界スーパーフライ級王者

元バンタム級4団体統一王者

現世界スーパーバンタム級4団体統一王者

中谷潤人戦績 32戦全勝（24KO）

元WBO世界フライ級王者

元WBO世界スーパーフライ級王者

元WBC・IBF世界バンタム級統一王者