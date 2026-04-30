◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級4位・井岡一翔（志成）（2026年5月2日 東京ドーム）

日本プロボクシング史上最高の決戦、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）vs元世界3階級制覇王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）を含むダブル世界戦興行「THE DAY」の公式会見が30日、都内のホテルで開かれた。

WBC世界バンタム級タイトルマッチに臨む王者・井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）と挑戦者の元世界4階級制覇王者・井岡一翔（37＝志成、32勝17KO4敗1分け）も出席し、開催が発表された3月6日以来の対面を果たした。

井上拓は「前戦に引き続き練習内容も気合の入った内容でできてますし、コンディションもとても良く仕上がってます」と現状を説明。レジェンドとの対戦に「自分自身も凄くワクワクするような一戦ですし、試合が始まってみないと分からない、どういう展開になるかというのを、いろんな人に見てもらいたい」とアピールした上で「5月2日はこのレジェンドをどう倒すかしっかり見ておいてください」とファンへ宣言した。井上拓は昨年11月、那須川天心（帝拳）とのWBC世界バンタム級王座決定戦に3―0で判定勝ちし、3度目の世界王座獲得に成功。初防衛戦の今回、WBA同級王者だった2年前に続いて東京ドームのリングに上がる。

一方の井岡は終始落ち着いた様子で、「前回一度バンタム級で戦ってるので、その経験を生かしながら今回の試合に向けて調整してきました」とコメント。「この舞台で挑戦できることに日々幸せを感じながらトレーニングを積めて、凄く良い状態に仕上がったので、自分がやることに集中して挑みたい」と明かし、「このチャンスを必ずつかみ取って勝利して、5階級制覇を成し遂げる姿をお見せしたい」と意気込んだ。井岡はスーパーフライ級の世界戦でフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に連敗し、バンタム級に階級をアップ。昨年大みそかの転級初戦で4回KO勝ちしていた。