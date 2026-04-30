西・東日本は南の地域ほど雨に

きょうは本州の南を進む低気圧の影響で、関東から九州でくもりや雨になるでしょう。

【写真で見る】GWの天気は？降水と雲の予想シミュレーション

西日本は今夜にかけて太平洋側ほど本降りの雨の時間が長くなります。東日本も南の地域ほど雨が降りやすく、関東も夕方以降は雨の範囲が広がる見込みです。北日本は次第に雲が広がりますが、きょういっぱいは大きな天気の崩れはないでしょう。

最高気温は東日本や西日本で、きのうより低く、空気が冷たく感じられそうです。

■きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：19℃ 釧路：8℃

青森 ：19℃ 盛岡：20℃

仙台 ：17℃ 新潟：18℃

長野 ：19℃ 金沢：18℃

名古屋：17℃ 東京：17℃

大阪 ：17℃ 岡山：15℃

広島 ：16℃ 松江：17℃

高知 ：18℃ 福岡：17℃

鹿児島：20℃ 那覇：27℃

あすは強雨・強風・局地的な雷雨に注意

あす午前中は関東など東日本で雨が強まり、沿岸では風も強く吹く見込みです。北日本も日中、次第に雨の範囲が広がるでしょう。

一方、西日本や東海では低気圧に伴うまとまった雨雲が離れていきますが、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、局地的に雷雨があるでしょう。

あすは日差しが戻っても、天気の急変にご注意ください。関東もあす午後は低気圧の雨雲が抜けますが、夕方から夜は局地的に雷雨がありそうです。

土曜日は北日本で風が強く吹きますが、日中は広く晴れそうです。日曜日は再び、西から雨が降りだす見込みです。東京はきょうは空気が冷たいですが、土日は夏日になります。