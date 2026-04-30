「他にもない？」善意で子どもの制服を譲った私──ママ友から返ってきた一言にモヤッ
使わなくなった子どもの制服を譲ったあと、やり取りの中で思いがけず気持ちが揺れる場面がありました。今回は、筆者がママ友とのやり取りを通して、自分の基準を見直したお話です。
制服のお下がりをママ友に
上の子が卒園したあと、保育園の制服が何着か残っていました。
まだきれいな状態で、このまましまっておくのももったいないと感じた私。ちょうど、同じ園に通うママ友の子が同じサイズだったこともあり、「よかったら使いますか？」と声をかけました。
相手はとても喜んでくれたので、数着まとめて渡すことに。
「少しでも役に立てたならよかった」……。
そんな気持ちでやり取りを終えたのですが、その後、思いがけない言葉が返ってきたのです。
想定していなかった言葉
「他にもないですか？」
予想外の言葉に思わず「え？」と聞き返した私に、ママ友は続けて言います。
「保育園のものじゃなくても、何でもいいので。不要なものがあったらもらいます」
どこか引っかかる感覚があり、私は言葉に詰まりました。ただ、その場では「何かあったら連絡しますね」と返しました。
今回は好意で渡したつもりだっただけに、どこまで応じるべきなのか、少し迷ってしまったのです。