水戸MF安藤晃希がFC東京戦に続き、町田戦でもゴール

衝撃のJデビューを果たした5日後、水戸ホーリーホックのルーキーが再び輝きを放った。

水戸は4月29日に行われたJ1百年構想リーグ第13節でFC町田ゼルビアと対戦。MF安藤晃希が2試合連続の圧巻ゴールを決めてみせた。

安藤は24日の第12節FC東京戦に途中出場してJリーグデビューを果たしたばかり。その試合ではピッチに立った直後に元日本代表DF室屋成と元デンマーク代表DFアレクサンダー・ショルツを抜き去って韓国代表GKキム・スンギュの守るゴールを決め、デビュー戦初ゴールを達成していた。

流通経済大柏高から加入したばかりのルーキーは、ホームデビュー戦となった町田戦で連続ゴールを決める。左サイドの高い位置で日本代表DF望月ヘンリー海輝を揺さぶって、最後は股抜きでかわすと、中央で元日本代表DF昌子源もかわして、日本代表GK谷晃生の守るゴールの左上に強烈なシュートを叩き込んだ。

この試合の解説を務めた元日本代表FW佐藤寿人氏も「前節は室屋と対峙した中でひとつ結果を残して、今度は望月ですからね。望月、昌子という経験ある2選手を外したなかでの、この一振りでしたからね。いや、素晴らしい」と、このゴールを絶賛した。

ファンからも「来年にはオランダ移籍しちゃうかも…」「海外移籍間違いないな」「この人高卒ルーキーなのか」「さすが流経柏の元10番」「デビューから2試合連続はエグイ」

「将来楽しみすぎる」「めちゃいいな」「2戦連発は本物の証」「完璧すぎて震えました」「東京が安藤選手を目覚めさせた」「またエグいゴール決めてる」「1人ですべて変えやがった」「とんでもない高卒ルーキー」「鳥肌立った」「半端ないって」「バケモンで草」「なんでそんなにブチ抜けるんだよ」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）