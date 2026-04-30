４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、移住先のドバイに戻ることを明かした。

米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫する中、ドバイを離れて帰国したＭＡＬＩＡ．。３０日にインスタグラムで「いよいよＤｕｂａｉのお家に帰ります 予想以上に長くなった日本生活 お世話になった皆様に、感謝の気持ちでいっぱいです」と報告。

「今回の帰国は、イレギュラーにも長い滞在だったけれど新たな出会いがあり、新たな学びがあり、自分の目標と目的が、より明確になった時間でした」とつづり、「限られた時間は、誰と過ごすか、何に使うかを自分で選ぶ。時間は無限じゃない。だからこそ、“誰と生きるか”を大切にしていきたい。（忘れないように自分にリマインドの日々）」と思いを記した。

ＭＡＬＩＡ．は２７日に「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？ 着地失敗 → 膝強打 → 鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！」と長女が手術することを伝え、２９日に「ギャル姉さん 手術無事成功のご報告」と明かしていた。

フォロワーからは「ドバイに帰ってもお元気で！」「お気をつけて」「娘さん大丈夫ですか？めっちゃ心配です」などの声が寄せられている。

ＭＡＬＩＡ．はパキスタン人の父と日本人の母を持つ。２００１年に元サッカー選手の田中隼磨氏と結婚し、長男をもうけるも０４年離婚。山本ＫＩＤ徳郁さんと０５年に再婚して１男１女をもうけたが、０９年に離婚。１５年にサッカー選手の佐藤優平と再々婚するも、１７年離婚。同年１１月にモデルの三渡洲舞人と結婚し、１８年８月に第４子の三男を出産したが、１９年４月に離婚を発表。長男はＪリーガーとして活動し、次男と長女はモデルデビュー。２２年８月に三男の教育のためドバイ移住を報告。２３年１２月に初孫、昨年９月に２人目の孫誕生を報告した。