「冊子化、販売の予定はありません」…東京国立近代美術館、戦争記録画など展示した展覧会の記録集を公開「なんでこれ無料なんだよ凄すぎる」「貴重な資料」
東京・竹橋の東京国立近代美術館が、30日までに公式Xを更新。昨年開催した『コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ』展の記録集をPDFデータで公開した。
【写真】「なんで無料なんだよ凄すぎる」展覧会の記録集を公開した東京国立近代美術館
同館では、2025年7月15日〜10月26日に『コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ』展を開催。「昭和100年」「戦後80年」という節目に、美術を通して1930年代から70年代の時代と文化を振り返るもので、戦争記録画を含む同館のコレクションを中心に、他機関からの借用を加えた計280点の作品・資料が展示された。
今回公開されたのは、218ページ、日英併記の記録集。同展を構成する各章の内容、作品の解説などを掲載している。公式Xでは「記録集の冊子化、販売の予定はありません」と伝えている。
ネットでは「国立の美術館としての本来的役割を果そうとする気概を感じる、戦争画展の記録集無料公開」「平明かつ丁寧で、貴重な資料です。無料公開、素晴らしい」「これすごい！」「なんでこれ無料なんだよ凄すぎる」といった反響が寄せられた。
【写真】「なんで無料なんだよ凄すぎる」展覧会の記録集を公開した東京国立近代美術館
同館では、2025年7月15日〜10月26日に『コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ』展を開催。「昭和100年」「戦後80年」という節目に、美術を通して1930年代から70年代の時代と文化を振り返るもので、戦争記録画を含む同館のコレクションを中心に、他機関からの借用を加えた計280点の作品・資料が展示された。
ネットでは「国立の美術館としての本来的役割を果そうとする気概を感じる、戦争画展の記録集無料公開」「平明かつ丁寧で、貴重な資料です。無料公開、素晴らしい」「これすごい！」「なんでこれ無料なんだよ凄すぎる」といった反響が寄せられた。