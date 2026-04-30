歌手の岩崎宏美（67）が、愛犬と過ごすベッドルームの様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】岩崎宏美の自宅と愛犬たちや孫の顔出しショット

ミニチュアダックスフントのシンバ、トイプードルのモカと暮らしている岩崎。Instagramでは「宏美ちゃんの家、ステキ〜」「みてるだけで、癒やされます」などのコメントが寄せられるリビングの大きなソファで2匹がじゃれ合う動画や、お昼寝をしている姿なども公開してきた。また、2024年に誕生した初孫の顔出しショットも話題になっていた。

生活感あふれるベッドルームを公開

4月27日の投稿では、「きょうから人間は私1人。犬が3匹の生活。ヨシリンがフランス旅行のため今朝フランスへ旅立ったので、ちびっ子ルビジュ預かりました」と、妹で歌手の岩崎良美の愛犬・トイプードルのルビジュが加わった“3匹生活”が始まったことを報告。29日にはこの日に開催するデビュー50周年記念コンサートの最終公演について触れ、食事の写真も投稿。

さらに「昨夜は妹の犬、ルビジュを預けたので、お陰様でゆっくり眠れました。おととい初めてお泊まりしたとき、自分も私のベッドで寝たくてギャン鳴きされて眠れなかったから。きょうが終われば妹がフランスから帰ってくるまで1人対3匹でベッドで寝ます」とコメントし、ベッドルームでくつろぐ愛犬の様子を披露した。

この投稿には、「ゆっくり寝れて良かったです」「ワンちゃんも、宏美さんのお仕事が終わるのが待ち遠しいのかも」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）