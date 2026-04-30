グーグルは、GeminiでチャットのプロンプトからPDFやスプレッドシート、Word、Excelなどのファイルを直接生成し、ダウンロードや共有ができる新機能の提供を開始した。すべてのGeminiユーザーが利用できる。

Geminiとの対話で作成したアイデアをコピー＆ペーストして別のソフトに貼り直す手間がなくなり、そのままファイルとして書き出せる。Google ドキュメント、スプレッドシート、スライドなどWorkspaceファイルのほか、PDF、Microsoft Word（.docx）、Excel（.xlsx）、CSV形式に対応する。LaTeXやプレーンテキスト、リッチテキスト（RTF）、Markdown形式での書き出しもできる。

予算案のプロンプトからExcelファイルを生成したり、ブレインストーミングで出た案を箇条書きのドラフトとしてWordにまとめたりできる。また、長い議論の記録を1ページのPDFとして統合するなどの使い方もできる。生成されたファイルは、その場でデバイスにダウンロードできるほか、直接Google ドライブへ保存することもできる。