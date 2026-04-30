◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に挑む中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が３０日、都内のホテルで記者会見に出席。証明したいものを聞かれ「強さ」と即答した。

中学卒業後、１５歳で単身渡米する異例のキャリアを歩んできた。「１人のボクサーが積み上げてきたものをリング上で発揮して、どれだけの人が心動いて、感動させられるかがモチベーションの１つ」と話す。高校時代に史上初のアマチュア７冠と、異なる歩みの井上尚弥との激突は「人生がぶつかる５月２日になる。（証明したいものは）強さ」と言い切った。

対する尚弥は、チケット完売で５万５０００人が来場予定の一戦の意義を強調。「今回初めて試合を見に来るというファンの人の方がかなり多いと思うので、ボクシングの面白さ、素晴らしさ、そしてトップ選手同士が戦えばものすごく、こんなに盛り上がる試合になるんだというものを見せたい」とコメント。証明したいものは「まだまだ井上尚弥、だということ」と絶対王者としての強さを誇示する決意を口にした。