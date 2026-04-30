Snow Man目黒蓮、主演映画初日興収4億円超のロケットスタートで笑顔 高橋文哉とエプロン姿で登壇
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）、俳優の高橋文哉（25）が30日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】可愛い！目黒蓮の蹴りの寸止めを手で再現する高橋文哉
劇中の「坂本商店」の緑のエプロンを着用して登場した2人。きのう29日に初日を迎え、「本当にホッとしている」とにっこり。また高橋が「寝ているとき以外はずっと一緒にいるんです」とうれしそうに明かすと、「ずっと一緒だとはぁ…ってなる可能性もあるじゃないですか。でもずっと笑っているし、一緒にいる時間がもうちょっと続けばいいのに」と高橋との2人の時間の居心地のよさをにじませた。さらには高橋が「きょうも頑張ろうってお互い肩を組んでやってますよね」と言うと、目黒は「いま戦えないやつに強くなる未来はないので」と主題歌であるSnow Manの「BANG!!」の一節を引用してニヤリ。
MCから、本作が初日興行収入4億円超え、動員30万人のロケットスタートを切ったことを紹介されると、目黒は「もちろんうれしいんですけど、何よりも見てくださった方たちの本当に楽しかった、笑えたとかそういう思いが一番うれしい」と笑顔。「きょうこうやって皆さんと会って、面白かったよって拍手もらったりとか、それが一番ですね」と重ねた。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
MCは荘口彰久アナウンサーが務めた。
【写真】可愛い！目黒蓮の蹴りの寸止めを手で再現する高橋文哉
劇中の「坂本商店」の緑のエプロンを着用して登場した2人。きのう29日に初日を迎え、「本当にホッとしている」とにっこり。また高橋が「寝ているとき以外はずっと一緒にいるんです」とうれしそうに明かすと、「ずっと一緒だとはぁ…ってなる可能性もあるじゃないですか。でもずっと笑っているし、一緒にいる時間がもうちょっと続けばいいのに」と高橋との2人の時間の居心地のよさをにじませた。さらには高橋が「きょうも頑張ろうってお互い肩を組んでやってますよね」と言うと、目黒は「いま戦えないやつに強くなる未来はないので」と主題歌であるSnow Manの「BANG!!」の一節を引用してニヤリ。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
MCは荘口彰久アナウンサーが務めた。