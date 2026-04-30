テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が29日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。体調不良で休養中の「バナナマン」日村勇紀（53）に言及した。

オープニングトーク中、「ちょっと心配ですけど日村さんが休養されたと」と日村の休養について触れた。

「ただね、レギュラー11本やっている方なんで。 レギュラー11本やっているってことは、体調崩したら、皆さんに多少迷惑がかかるかもしれないけど、しっかり休んでねと。 じゃないと、中途半端に復活しても11本のレギュラーとかあると、すぐ体調崩しちゃうから」と気遣った。

そのうえで「ただやっぱりテレビ界のあの問題ありますね、売れっ子50代問題」と指摘。「昔ってこんなに50代がバカ売れしていたことある？ だって伊集院（光）さんだって58（歳）でこんなに多忙だし、東野（幸治）さんだって。 さまぁ〜ずだってもうすぐ還暦。 爆笑（問題）も還暦を超えているわけだし」としたうえで「バナナマンとかも50（代）の中盤でしょ。

「だから、ゆっくり休みながらやる、時々休みながらやるっていう時代になるんじゃないですかね。 売れっ子がみんな売れている期間が長いっていう時代になっているから。 ゆっくり休んで復活してください」とエールを送った。

日村は今年に入って体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。所属事務所は28日、日村の休養を公式サイトで発表。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。