NCT WISH、“3作連続ミリオンセラー”達成！初フルALが日韓中の週間チャートを席巻

NCT WISHが、初のフルアルバム『Ode to Love』でグローバルチャートを席巻している。

4月20日にリリースされたNCT WISHの1stフルアルバム『Ode to Love』が、韓国・日本・中国の週間チャートで圧倒的な存在感を見せている。

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30日に発表されたCircle週間チャートによると、『Ode to Love』はアルバムおよびリテールアルバムチャートで1位を獲得した。彼らは今回の新譜で、初動売上182万5000枚を突破し、“3作連続ミリオンセラー”を達成した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

タイトル曲『Ode to Love』の勢いも止まらない。同曲は、Melonの「TOP100」で最高3位、「HOT100」で1位を記録。週間チャートでも30位にランクインし、同チャートの自己最高記録を更新した。

グローバル市場での存在感も圧倒的だ。中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックの「韓国ミュージックビデオチャート」や、中国テンセントミュージック傘下5つのプラットフォームを統合した「K-POPチャート」で週間1位を記録。さらに日本でも、LINE MUSICの週間アルバムチャートで1位を獲得するなど、世界的な影響力を証明した。

驚異的な勢いを見せるNCT WISHは、今後も活発なカムバック活動を続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）