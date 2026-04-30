Snow Man目黒蓮、一時帰国で“異例の2日連続”舞台挨拶生中継 相棒・高橋文哉とは「寝る時以外ずっと一緒」【SAKAMOTO DAYS】
【モデルプレス＝2026/04/30】Snow Manの目黒蓮、俳優の高橋文哉が30日、都内で行われた映画「SAKAMOTO DAYS」公開記念舞台挨拶に登壇した。
【写真】目黒蓮、長髪＆エプロン衣装で雰囲気ガラリ
異例の2日連続で、全国345劇場に生中継をする公開記念舞台挨拶として、主人公・坂本役の目黒、坂本の相棒・朝倉シン役の高橋が2ショットで初のイベント登壇。2人が再会した「坂本商店」の緑のエプロンを着用し笑顔で登場した。
目黒は「昨日公開して、沢山の反響をいただいてチーム皆喜んでいます」と笑顔。そんな2人は数日イベント登壇やTV番組出演で一緒に過ごしている時間が多いが、高橋は「寝てる時以外目黒さんとずっと一緒です。2人で舞台挨拶できてすごく嬉しいです」と喜ぶと、目黒は「ずっと一緒でもずっと笑ってるし、一緒にいれるこの時間がもう少し続けばいいなと思うくらい居心地がいい」と相性の良さをアピール。すると高橋は「久しぶりに会ってずっと一緒にいてから挨拶がこうなった」と目黒の肩を組み、深まった仲の良さを見せた。
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。目黒はカナダで行われているドラマ「SHOGUN 将軍」シリーズ2の撮影から一時帰国し登壇。29日の初日舞台挨拶に続き、異例となる2日連続全国 345劇場での舞台挨拶の生中継を実施した。（modelpress編集部）
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◆目黒蓮＆高橋文哉「寝てる時以外ずっと一緒」
異例の2日連続で、全国345劇場に生中継をする公開記念舞台挨拶として、主人公・坂本役の目黒、坂本の相棒・朝倉シン役の高橋が2ショットで初のイベント登壇。2人が再会した「坂本商店」の緑のエプロンを着用し笑顔で登場した。
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。目黒はカナダで行われているドラマ「SHOGUN 将軍」シリーズ2の撮影から一時帰国し登壇。29日の初日舞台挨拶に続き、異例となる2日連続全国 345劇場での舞台挨拶の生中継を実施した。（modelpress編集部）
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