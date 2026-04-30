子育てや仕事で「褒めるのが苦手」「どうやって褒めたらいいかわからない」といった悩みを抱えていませんか。「褒めるのに、特別な才能は必要ありません」と断言するのは、広告マーケティング会社で20年以上商品・サービスの「よさ＝褒めポイント」を見つけ出してきたクリエイティブディレクター・コピーライターの山本渉さんです。今回はそんな山本さんの著書『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？ チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』から一部引用、再編集してお届けします。

【書影】職場・子育て・恋愛すべての人間関係に効くスキルを大公開！山本渉『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？ チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』

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褒めの上級テクニック：「間接」「望遠」「未来」

「褒め方」の中でも一歩進んだ、上級者の褒め技をご紹介します。より深く相手の心に届き、行動を引き出すアプローチです。

第三者経由で伝える「ワンバン褒め」

「ワンバン褒め」とは、本人に直接言うのではなく、他の人を介して伝える方法です。

たとえば、「Aさんが、企画書の切り口が鋭いって言ってたよ」といった褒め方です。これは、いわば「ワンバウンド」させた承認です。

この手法のメリットは、「本音っぽさ」が出る点にあります。

心理学ではこれを「ウィンザー効果」と呼びます。直接よりも、第三者を介して伝わる評価のほうが信頼されやすく、心に残りやすいという心理的傾向です。

多方面でメンバーを評価していると、まわりまわって間接的に本人に届くことがあります。そんなときは、直接伝えた以上の効果を発揮するものです。

また、この技法は組織が大きくなるほど効果を発揮します。本部長クラスが「部長が、君のことをとても評価していたよ」と伝えれば、メンバーにとっては想像以上に嬉しいものです。同時に、評価を伝えた部長との関係も強まり、組織全体の空気作りにも役立ちます。

遠くから見守る「望遠褒め」

「望遠褒め」は、少し距離を置いた立場から、その人の努力や成長を認めて褒める方法です。たとえば、「最近、＊＊さんの名前をいろんなところで耳にするよ。活躍されてますね」といった声かけがこれにあたります。

上司の上司や別部署のマネージャー、かつての上司など、普段あまり接点のない立場からの評価は思いがけないもので、心に残ります。

「陰ながら見守ってくれていた」という安心感。「自分の頑張りはちゃんと届いているんだ」という認識。

この2つが、相手のモチベーションをじわじわと高めていきます。



＜イラスト：福士陽香『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？ チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』より＞

可能性を広げる「未来褒め」

「未来褒め」は、今の行動や姿勢を認めながら、その先にある可能性に光を当てる褒め方です。

会社の先輩に、とても面倒見がよくて人望のある方がいました。興味を持って詳しく聞いてみると、きっかけは幼少期にありました。まだ赤ちゃんだった妹をあやしたときに親戚から「やさしいお兄ちゃんになるね」と言われたこと。その言葉が記憶に残り、面倒を見るのが自然と得意になっていったそうです。

これはまさに、将来を先取りして褒める「未来褒め」の好例です。

未来を予言するように褒められることで、自分の可能性を信じ、そこに向かって努力を続ける力が育まれます。

習いごとを頑張る子どもに「毎日えらいね」と今を褒めるだけでなく、「大会に出たらきっと優勝できるよ」と未来の成果を想像して伝える。

部下に対しても、「＊＊さんがリーダーになったら、素晴らしいチームができそうだね」と声をかける。

こうした「未来褒め」は、ポジティブな将来像を心に描かせ、その実現に向けた行動を引き出す力があります。

未来褒めの要素が込められた名コピー

企業広告にも、未来褒めの要素が込められた名コピーがあります。

“地図に残る仕事。”（大成建設）

今の仕事が将来、社会に大きな影響を与えることを想像させ、誇りを感じさせてくれます。

時間軸を先に移動させて、相手のポジティブな未来像を想像するところから、まずは始めてみてください。

ポイント

間接的な承認、俯瞰からの評価、未来への期待。

行動変容を引き出すテクニックになる。

※本稿は、『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？ チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。