『メイド・イン・コリア』のシーズン2、ヒョンビン＆チョン・ウソンの新たなスチールカット公開 2026年下期、ディズニープラスで配信
俳優のヒョンビンとチョン・ウソンが出演する韓国ドラマ『メイド・イン・コリア』のシーズン2が2026年下期に、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される。
【場面ショット】鋭いまなざしを見せるチョン・ウソン
本作は、1970年代の韓国＆日本を舞台に、裏社会を操るエリート諜報員VS正義を追求する検事の心理戦と裏切りが加速する予測不能な追跡劇を映画級のスケールで描くノンストップ・チェイス・エンタテイメント。
緻密な世界観と完成度の高さでSNSでも大きな反響を呼び、シーズン1はアジア太平洋地域（APAC）のディズニープラスにおいて「2025年に最も視聴された韓国発オリジナル作品」となった。またシーズン2は、『TIME』誌の「2026年最も期待される韓国ドラマ」の一つに選出されている。
シーズン2では、シーズン1から9年後、一度決着がついたかのように見えたものの、飽くなき野望を抱くギテ（ヒョンビン）と、彼に立ち向かうゴニョン（チョン・ウソン）が再び衝突する物語を描く。勢いを増し続ける男ギテと、揺るがぬ信念を貫く男ゴニョン…それぞれの思惑が交錯する中、韓国の権力中枢を揺るがす新たな波乱が巻き起こる。2人のバトルがさらなるスケール感で描かれる新シーズンは、息もつかせぬ緊迫感に満ち、最後まで目が離せない展開となっている。
キャストには、鍛え上げられた肉体美にファンからも黄色い声援が上がっていたヒョンビン、クセのある役どころに「ハマり役！」との声が相次いだチョン・ウソンはもちろん、ヒョンビンの弟役を演じたウ・ドファンも再登場し、実力派俳優がまたもや大集結となる。
また、制作陣も脚本はパク・ウンギョ（『ハルビン』、『KCIA 南山の部長たち』、『インサイダーズ／内部者たち』、『麻薬王』）、監督はウ・ミンホ（『ハルビン』、『KCIA 南山の部長たち』）が務め、制作はHive Media Corp（『インサイダーズ／内部者たち』、『ソウルの春』、『KCIA 南山の部長たち』）と、シーズン1から続投となる。
今回解禁されたスチールには、再び交錯する2人の姿が切り取られている。ギテの険しい表情とゴニョンの鋭いまなざしは、シーズン2での激しい対立を予感させる。彼らを取り巻く人間関係と抗争も新たな局面へ。クライマックスに向けて、物語はさらなるスケールへと突き進む。果たして、ゴニョンはギテの暴走を止めることができるのか。それとも、すべてはギテの思惑通りに進んでいるのか。
■あらすじ
舞台は激動の1970年代の韓国と日本。裏社会を牛耳る男・ギテは富と権力に溺れ、闇の取引を巧みに操るエリート諜報員として暗躍していた。そんなギテの前に立ちはだかるのは不正を嗅ぎつけると犯人を執念深く追いつめる正義感に燃える検事ゴニョン。相反する2人の追跡劇の結末とは。
■スタッフ
監督：ウ・ミンホ（『ハルビン』、『KCIA 南山の部長たち』、『インサイダーズ／内部者たち』、『麻薬王』）
脚本：パク・ウンギョ（『母なる証明』、『静かなる海』）
■キャスト
ペク・ギテ役：ヒョンビン（『愛の不時着』『シークレット・ガーデン』『私の名前はキム・サムスン』）
チャン・ゴニョン役：チョン・ウソン（『ソウルの春』『愛していると言ってくれ』『私の頭の中の消しゴム』）
【場面ショット】鋭いまなざしを見せるチョン・ウソン
本作は、1970年代の韓国＆日本を舞台に、裏社会を操るエリート諜報員VS正義を追求する検事の心理戦と裏切りが加速する予測不能な追跡劇を映画級のスケールで描くノンストップ・チェイス・エンタテイメント。
シーズン2では、シーズン1から9年後、一度決着がついたかのように見えたものの、飽くなき野望を抱くギテ（ヒョンビン）と、彼に立ち向かうゴニョン（チョン・ウソン）が再び衝突する物語を描く。勢いを増し続ける男ギテと、揺るがぬ信念を貫く男ゴニョン…それぞれの思惑が交錯する中、韓国の権力中枢を揺るがす新たな波乱が巻き起こる。2人のバトルがさらなるスケール感で描かれる新シーズンは、息もつかせぬ緊迫感に満ち、最後まで目が離せない展開となっている。
キャストには、鍛え上げられた肉体美にファンからも黄色い声援が上がっていたヒョンビン、クセのある役どころに「ハマり役！」との声が相次いだチョン・ウソンはもちろん、ヒョンビンの弟役を演じたウ・ドファンも再登場し、実力派俳優がまたもや大集結となる。
また、制作陣も脚本はパク・ウンギョ（『ハルビン』、『KCIA 南山の部長たち』、『インサイダーズ／内部者たち』、『麻薬王』）、監督はウ・ミンホ（『ハルビン』、『KCIA 南山の部長たち』）が務め、制作はHive Media Corp（『インサイダーズ／内部者たち』、『ソウルの春』、『KCIA 南山の部長たち』）と、シーズン1から続投となる。
今回解禁されたスチールには、再び交錯する2人の姿が切り取られている。ギテの険しい表情とゴニョンの鋭いまなざしは、シーズン2での激しい対立を予感させる。彼らを取り巻く人間関係と抗争も新たな局面へ。クライマックスに向けて、物語はさらなるスケールへと突き進む。果たして、ゴニョンはギテの暴走を止めることができるのか。それとも、すべてはギテの思惑通りに進んでいるのか。
■あらすじ
舞台は激動の1970年代の韓国と日本。裏社会を牛耳る男・ギテは富と権力に溺れ、闇の取引を巧みに操るエリート諜報員として暗躍していた。そんなギテの前に立ちはだかるのは不正を嗅ぎつけると犯人を執念深く追いつめる正義感に燃える検事ゴニョン。相反する2人の追跡劇の結末とは。
■スタッフ
監督：ウ・ミンホ（『ハルビン』、『KCIA 南山の部長たち』、『インサイダーズ／内部者たち』、『麻薬王』）
脚本：パク・ウンギョ（『母なる証明』、『静かなる海』）
■キャスト
ペク・ギテ役：ヒョンビン（『愛の不時着』『シークレット・ガーデン』『私の名前はキム・サムスン』）
チャン・ゴニョン役：チョン・ウソン（『ソウルの春』『愛していると言ってくれ』『私の頭の中の消しゴム』）