女優の田中律子（５４）が２９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。移住して１４年になるという沖縄の「オーシャンビュー」の自宅を披露して、スタジオを羨ましがらせた。

この日は「北海道ｖｓ沖縄 旅行に行きたいのはどっち！？大激論ＳＰ」として、それぞれにゆかりのある芸能人が集結。田中は「私の住んでるお家も今、オーシャンビューで。海の目の前、これ」と話し、ウッドデッキのベランダから青い海と白い砂浜が目の前に広がる自宅の写真が画面に映された。すると「自宅から？うわ、いいなあ！」「サイコー」とスタジオからは羨む声が一斉に上がった。

続けて田中は「目の前でもずくを作ってるんですよ、漁師さんが。今ちょうど、もずくの収穫シーズンで、こんな大きな掃除機みたいなのをバーッて海の中に入れて、吸うんだけど。もずくがちぎれて流れてきたヤツを私たちが海岸で拾って、食べる。新鮮で食べられる」と海の幸も堪能できると話した。

ＭＣの上田晋也も「でも今の景色すごい。住みてえな、あそこは」とため息をつくと、「あんないいとこお住まいなんですか？」と羨ましそうに聞いた。

田中は「私、沖縄チームで昔から住んでるみたいな感じなんですけど、まだ移住して１４年なんで。新参者」と笑った。

田中は２０１２年に沖縄県恩納村に自宅を購入。

今年４月２１日更新のインスタグラムでは、リノベーションした際の自宅の写真を投稿している。