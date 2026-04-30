中高年女性に聞いた「旅行の目的」。街散策、温泉、ご当地グルメをおさえ、1位となったのは…
創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。今回のテーマは「旅」。続いては「今までに行ってよかった場所」について聞きました。
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【回答者数】666人 【平均年齢】59.53歳
【回答者の内訳】20代…14人／30代…33人／40代…74人／50代…174人／60代…246人／70代…106人／80代…14人／90代…4人／不明…1人
＜２よりつづく＞
Q. あなたが旅行をする主な目的は？（複数回答可）
Q. あなたが旅行をする主な目的は？（グラフを拡大）
ほかには…
「旅館のごちそうが楽しみ」「美術館めぐり」「非日常を味わう」「国内の世界遺産に行く」「アンズ・ビワの収穫」「道の駅」「なんとなく。どこでもよい」など
（写真：stock.adobe.com）
Q. 今までに行ってよかった場所と、そこでのエピソードを教えてください
●秋田県横手のかまくら
地元の中学生がかまくらの中で甘酒を振る舞ってくれた。町中でもてなしてくれてほっこり。
（56歳・会社員）
●高知市内
カツオのタタキなど海鮮ものが美味しかった。
中心街にある市場は活気があって大賑わい。
とさでん交通のレトロな路面電車が走っていて、乗り心地もよく車窓を眺めるのが楽しかった
（33歳・会社員）
●東京・赤坂の迎賓館
ガイドツアーに参加し、豪華で美しく、感動しました。着物を着ていたので、姫気分♪
（64歳・パート）
●オーストラリアのエアーズロック
ロープを手繰りながら傾斜面を登りなんとか頂上へ。
360度景色が見えて最高でした。今はもう登れないので、貴重な体験です。
（57歳・会社員）
●福岡県から北海道の宗谷岬まで、車でひとり旅をしました。
（41歳・自営業）
（写真：stock.adobe.com）
●韓国・ソウルにBTSの聖地巡礼ツアーに行ったら、参加客が私ひとり。
ツアー会社の女性社長さんが自分の車（高級車）で案内してくれました。
（67歳・パート）
●茨城県常陸大宮の道の駅で、地元のおばあちゃんに「この辺で一番」と勧めてもらったパンが本当においしかった
（26歳・自営業）
●気球に乗って上空から見たアンコールワット（カンボジア）が忘れられない
（49歳・派遣社員）
●東京都葛飾区柴又
小京都を思わせる街並みで、まるで寅さんの映画の中にいるような感覚が味わえた。
ゆっくり見て回っても一日あればお釣りが来るぐらいのボリュームなので、日帰り旅行にはもってこい
（61歳・専業主婦）
＜４につづく＞