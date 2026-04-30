創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。今回のテーマは「旅」。続いては「今までに行ってよかった場所」について聞きました。

【グラフ】旅行先は、何を参考にして決める？

* * * * * * *

【回答者数】666人 【平均年齢】59.53歳

【回答者の内訳】20代…14人／30代…33人／40代…74人／50代…174人／60代…246人／70代…106人／80代…14人／90代…4人／不明…1人

＜２よりつづく＞

Q. あなたが旅行をする主な目的は？（複数回答可）



Q. あなたが旅行をする主な目的は？（グラフを拡大）

ほかには…

「旅館のごちそうが楽しみ」「美術館めぐり」「非日常を味わう」「国内の世界遺産に行く」「アンズ・ビワの収穫」「道の駅」「なんとなく。どこでもよい」など



（写真：stock.adobe.com）

Q. 今までに行ってよかった場所と、そこでのエピソードを教えてください

●秋田県横手のかまくら



地元の中学生がかまくらの中で甘酒を振る舞ってくれた。町中でもてなしてくれてほっこり。

（56歳・会社員）

●高知市内



カツオのタタキなど海鮮ものが美味しかった。

中心街にある市場は活気があって大賑わい。

とさでん交通のレトロな路面電車が走っていて、乗り心地もよく車窓を眺めるのが楽しかった

（33歳・会社員）

●東京・赤坂の迎賓館



ガイドツアーに参加し、豪華で美しく、感動しました。着物を着ていたので、姫気分♪

（64歳・パート）

●オーストラリアのエアーズロック



ロープを手繰りながら傾斜面を登りなんとか頂上へ。

360度景色が見えて最高でした。今はもう登れないので、貴重な体験です。

（57歳・会社員）

●福岡県から北海道の宗谷岬まで、車でひとり旅をしました。

（41歳・自営業）



（写真：stock.adobe.com）

●韓国・ソウルにBTSの聖地巡礼ツアーに行ったら、参加客が私ひとり。

ツアー会社の女性社長さんが自分の車（高級車）で案内してくれました。

（67歳・パート）

●茨城県常陸大宮の道の駅で、地元のおばあちゃんに「この辺で一番」と勧めてもらったパンが本当においしかった

（26歳・自営業）

●気球に乗って上空から見たアンコールワット（カンボジア）が忘れられない

（49歳・派遣社員）

●東京都葛飾区柴又



小京都を思わせる街並みで、まるで寅さんの映画の中にいるような感覚が味わえた。

ゆっくり見て回っても一日あればお釣りが来るぐらいのボリュームなので、日帰り旅行にはもってこい

（61歳・専業主婦）

＜４につづく＞