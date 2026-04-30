モデル蜂谷晏海（34）が、30日までにインスタグラムを更新。夫のスピードワゴン井戸田潤（53）らとの家族ショットを公開した。

昨年12月に、第2子となる次男を出産した蜂谷は「少し前になりますが、やっと次男のお食い初めを執り行いました」と報告。「みんなでおめかししてごはん！ 個室でゆっくり…とはもちろん行かず ドタバタしながらも美味しいご飯をみんなで食べられて嬉しかったね チビバーグも早く一緒に食べようね〜」と、2人の子供や、井戸田との家族ショットを添えた。

また蜂谷は「オークラ東京の山里さんでお食事しました 子どもにも優しく気遣ってくださり感謝です。しかも、たまたま私の結婚式の時にウエディングドレスと着物を一緒に選んでくれたコーディネーターさんに偶然出会い、久しぶりの再会をしました 東京で何度もドレスの試着を一緒にしてもらい、当日は名古屋だったのでそのまま会えてなかったからもう一度会えて嬉しかったな」とつづった。

フォロワーからは「ちびバーグたちヤバかわいいですね！」「まんまるのお顔はパパに似てるね」「すてきなご家族ですね！」といったコメントが寄せられた。