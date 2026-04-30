文化庁が公表した令和6年度「国語に関する世論調査」によると、「潮時」の意味について、辞書等で本来の意味とされてきた「ちょうどいい時期」と答えた割合は41.9%だったそう。時代の流れで日本語が変化していくなか、新聞や雑誌、書籍などあらゆる媒体の誤字脱字を拾い上げ、言葉の精度を極限まで高めているのが「校閲記者」たちです。そこで今回は、産経新聞からテレビ番組のテロップまで、多岐にわたる媒体の校閲を一手に担う産経編集センター校閲部の校閲記者が連載するコラムを書籍化した『いじわるな日本語 〜校閲の現場から〜』より一部を抜粋し、日本語の奥深さをご紹介します。

【書影】日本語の奥深い森で日々奮闘する校閲記者たちのリアルな本音と、知的好奇心を刺激する「うんちく」が詰まった一冊。産経編集センター校閲部『いじわるな日本語 〜校閲の現場から〜』

* * * * * * *

「すっぱ抜く」の「すっぱ」って何？

「すっぱ抜く」という言葉があります。意味は、隠し事や醜聞、不祥事を暴いて明るみに出すことです。

ところで、「すっぱ」とは一体何のことでしょう？ 「スッパーン」と目にも止まらぬ速さで人の秘密を奪い取ることから来る擬音かな、と考えている人が多いかもしれません。

さにあらず、「すっぱ」は忍者のことです。漢字だと「透破」（または「素破」）と書きます。

「忍者」の呼称が定着したのは、時代小説や映画、漫画で人気を博した昭和30年以降であり、江戸時代までは統一した呼称はなく、「忍び」「乱破」「草」「伺見（うかみ）」「間者」「隠密」「奪口」「軒猿（のきざる）」「聞者役（ききものやく）」「黒はばき」「物見」「早道之者（はやみちのもの）」「三ツ者」「間士」「かまり」など、地方によりさまざまな異称がありました。「透破」はそのうちの一つであり、戦国時代、甲斐国の武田家に仕えた忍者集団である甲州透破が有名です。

「透破（忍者）」が目にも止まらぬ早わざで情報を得るさまから、「すっぱ抜く」という言葉ができたというわけです。

早く「すっぱ」に会いたい！

今回、「すっぱ」について書こうと思ったきっかけは、夏休みの旅行計画でした。娘にどこか行きたい所はないか尋ねたところ、「小学校の修学旅行で行った日光江戸村（栃木県日光市）の忍者をもう一度見たい」と言うのです。

前向きに検討しましたが、コロナの緊急事態宣言発令中でもあり、家族総出の県境越えは自粛すべきだとの結論に至りました。

マスクなしで堂々と移動し、日光入りして娘の願いをかなえられるのはいつの日なのか。

ああ、早く「すっぱ」に会いたい！

女神のお酌で「へべれけ」に

泥酔や酩酊など「ひどく酒に酔った状態」を表す言葉の一つに「ヘベれけ」がある。語源については諸説あり、「ヘ」と「ベ」の見分けがつかないほど酔っている状態からきたという説の他に、なんとギリシャ神話が由来であるとの説がある。

ギリシャ語の「ヘーベー・エリュエケ」（ヘーベーのお酌）が短縮されて変形したものだというのだ。



（写真提供：Photo AC）

ヘーベーは、ギリシャ神話のゼウスとヘーラー（最高位の女神）の間に生まれた娘で、英雄ヘラクレスの妻となった「青春の女神」。ヘーベーは神々の集う宴会で給仕係を務め、不老不死の霊薬である薬用酒（ネクタール）を神々についで回る。美しいヘーベーにおいしいお酒を勧められ、神々はつい飲み過ぎて「ヘベれけ」になってしまった……という物語が元であるという。

残念ながら、私はネオン街に行って美女のお酌で「ヘベれけ」になる機会はほぼない。「下戸」だからだ。

「下戸」の語源

「下戸」の語源についても諸説ある。律令制では各家族は成年男子の人数によって階級分けされており、婚礼の祝いの酒が、多人数の「上戸」では多く、少人数の「下戸」では少なく割り当てられていたので、「上戸」は「お酒をたくさん飲める人」、「下戸」は「飲めない人」を意味する言葉になったという説がある。

また、中国の秦の時代、万里の長城の山の上に寒さの厳しい「上戸」という門があり、下の方には「下戸」という門があったが、「上戸」の門番には体を温めるための酒が、「下戸」の門番には甘いものが与えられたことからきた、という説もある。

「下戸の門番」として甘いお菓子を食べているのがお似合いの私だが、もし来世というものがあるならば、次は「ヘーベーのお酌」で「ヘベれけ」になれる「上戸」として生まれたいものだ。

※本稿は、『いじわるな日本語 〜校閲の現場から〜』（産経新聞出版）の一部を再編集したものです。