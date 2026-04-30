創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。今回のテーマは「旅」。続いては「今までに行ってよかった場所」について聞きました。

【グラフ】Q. あなたが旅行をする主な目的は？

* * * * * * *

【回答者数】666人 【平均年齢】59.53歳

【回答者の内訳】20代…14人／30代…33人／40代…74人／50代…174人／60代…246人／70代…106人／80代…14人／90代…4人／不明…1人

＜３よりつづく＞

Q. 旅行先は、何を参考にして決めることが多いですか？（複数回答可）



Q. 旅行先は、何を参考にして決めることが多いですか？（グラフを拡大）

ほかには…

「自分で決めたテーマに沿って」「旅行会社から送られてくるパンフレットやメール」「自分の興味関心」「夫と相談」「夫の提案」「婦人公論」など



（写真：stock.adobe.com）

Q. 旅行にまつわる失敗談があれば教えてください

●上野駅で何も考えずコインロッカーを使い、観光後に荷物を出そうとしたら、自分がどこのロッカーを使用したのかわからなくなった。



公園側なのか、1階なのか、地下なのか……。必死になって走り回った。

（52歳・会社員）

●栃木県足利市にひとりで行った際、山の頂上にあるレストランを勧められたので、山道を登っていったら、途中で道を間違えた。



どんどん獣道になり、案内板も見当たらず、携帯の電波も届かず……遭難したらどうしようとビビッたこと。

（67歳・パート）

●安い宿を適当に予約したらダニだらけで、鞄にたくさんついてきたらしく、自宅でもダニ退治することに。散々でした。

（59歳・フリーランス）



（写真：stock.adobe.com）

●大浴場の男湯・女湯が翌朝入れ替わっていることに気づかず、男湯に侵入！

（62歳・派遣社員）

●東北地方に新幹線で行った帰り、自分と家族のために牛タン弁当を7個購入したが、待合室にそっくり忘れてきた。

（53歳・公務員）

●天空の城を見るために、早朝の竹田城（兵庫県）に登ったのに、着く前に写真を撮りすぎ、肝心の雲海に浮かぶ城を撮る頃にスマホのバッテリーが切れた。

練りに練った計画が大失敗。

（60歳・パート）