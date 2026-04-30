「眼福イケメンパラダイス」目黒蓮、映画オフショットに反響！「ドラマでは見られなかった方の目黒蓮」
フジテレビのドラマ・映画プロデューサーの村瀬健さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。映画『SAKAMOTO DAYS』の「撮影現場に遊びに行ったときの」写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】映画『SAKAMOTO DAYS』の撮影オフショット
この投稿には「貴重なお写真」「オフショットありがたい」「めっちゃかっこいい！」「眼福イケメンパラダイス」「あのシーンを撮影してるときに遊びにいかれてたのですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】映画『SAKAMOTO DAYS』の撮影オフショット
「魅力が炸裂しています」村瀬さんは「『SAKAMOTO DAYS』を一足先に拝見させていただきました」と報告。また「写真は撮影現場に遊びに行ったときのもの」と説明し、主演を務めるSnow Manの目黒蓮さん、俳優の塩野瑛久さん、監督の福田雄一さんとのオフショットを公開しています。目黒さんと塩野さんは、衣装に汚れが付いており、撮影中の臨場感を感じる1枚です。また、塩野さんは「凄いです。目黒蓮さんがヤバいです。『僕のドラマでは見られなかった方の目黒蓮』が満載です。アクションはもちろんですが、笑いもです。魅力が炸裂しています」と、同作の感想もつづっています。
福田さんもオフショットを公開福田さんは30日、自身のXを更新。「SAKAMOTODAYS、おかげさまで超大ヒットスタートを切ることが出来ました!!」と報告し、目黒さんや俳優の上戸彩さんなど、出演者の集合写真を公開しました。バスの中で撮影した貴重なオフショットです。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)