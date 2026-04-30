タレントの眞鍋かをり（45）が30日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。東京都福生市の路上で男子高校生らをハンマーで殴打するなどして男が逃走した事件について言及した。

警視庁によると、29日朝、容疑者の男（44）は自宅近くの路上で話していた高校生ら数人のうち、男子高校生2人を殴打した。駆けつけた警察官にナイフを示し、噴霧器で薬剤のようなものを噴射。その後、自宅に立てこもったとみられたが、裏口から逃走する様子が防犯カメラに写っていた。高校生のうちもう1人は軽傷、警察官3人も搬送された。

警視庁は30日、眼底骨折を負ったとみられる男子高校生（17）に対する殺人未遂容疑で逮捕状を取った男を公開手配した。

眞鍋は、「最初、立てこもりってことで報道されていたので、ずっと家の中にいるものだと思って、周りの住民の方が見物に来たりする様子も中継に映っていたりして、でもその後に逃走しているということが発信されると、皆さん現場から離れて身の安全を確保する行動するに出られていたんですけれども」と不安そうにコメント。

そして、「ゴールデンウイーク中なので子供が心配で迎えにしたという親御さんが中継でお話しされてたりとか。逃げているってなると、今日は学校がありますし、暮らしている方は本当に不安ですよね」と話していた。

容疑者は身長173センチとみられ、灰色のパーカとスエットを着用。黒色の手提げバッグを持っていた。情報提供は警視庁福生署、電話042（551）0110。