ちいかわ×さんふらわあ初の船旅コラボ、夏のフェリーで楽しむ映画の世界＆限定グッズも
【女子旅プレス＝2026/04/30】イラストレーターのナガノ氏が描く漫画作品「ちいかわ」の長編エピソード“セイレーン編”が描かれる「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」と商船三井さんふらわあとのコラボレーション企画「ちいかわ×さんふらわあ ちいかわとのんびり船旅」が、2026年8月6日（木）出港便より実施される。
【写真】ナガノ氏完全監修「ちいかわ」初の映画作品
コラボレーションは、さんふらわあの大阪〜志布志航路と大洗〜苫小牧航路の2路線で実施。「ちいかわ」の世界観に浸りながら、移動時間そのものを楽しく過ごせるような企画や、さんふらわあオリジナルのコラボグッズの販売などを予定している。「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」（7月24日公開）で、船に乗って島へ向かう姿が描かれるストーリーと、実際のフェリーの旅がリンクすることで、作品の魅力をリアルに感じながら、目的地までの移動時間そのものをより楽しく身近に感じてもらう企画だ。
同作で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリー。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
催事期間：2026年8月6日（木）〜10月31日（土）出港便
催事場所1：大阪〜志布志航路（さんふらわあ さつま／きりしま）
2026年5月6日（水）から予約開始
催事場所2：大洗〜苫小牧航路（さんふらわあ さっぽろ／ふらの）
2026年6月6日（土）から予約開始
※乗船には事前予約が必要
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【写真】ナガノ氏完全監修「ちいかわ」初の映画作品
◆「ちいかわとのんびり船旅」開催決定
コラボレーションは、さんふらわあの大阪〜志布志航路と大洗〜苫小牧航路の2路線で実施。「ちいかわ」の世界観に浸りながら、移動時間そのものを楽しく過ごせるような企画や、さんふらわあオリジナルのコラボグッズの販売などを予定している。「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」（7月24日公開）で、船に乗って島へ向かう姿が描かれるストーリーと、実際のフェリーの旅がリンクすることで、作品の魅力をリアルに感じながら、目的地までの移動時間そのものをより楽しく身近に感じてもらう企画だ。
◆「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」7月24日公開
同作で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリー。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ちいかわ×さんふらわあ ちいかわとのんびり船旅 概要
催事期間：2026年8月6日（木）〜10月31日（土）出港便
催事場所1：大阪〜志布志航路（さんふらわあ さつま／きりしま）
2026年5月6日（水）から予約開始
催事場所2：大洗〜苫小牧航路（さんふらわあ さっぽろ／ふらの）
2026年6月6日（土）から予約開始
※乗船には事前予約が必要
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