ゴールデンウイークの天気 1日から2日にかけて西日本～東日本で大雨のおそれ 警報級の大雨の可能性も 気象庁

気象庁によると、5月1日（金）にかけて、西日本から東日本の広い範囲で大雨や非常に強い風となり、荒れた天気となる見込みです。

東シナ海にある低気圧が、1日にかけて発達しながら西日本から東日本の太平洋側の沿岸付近を通って、三陸沖に進む予想です。

この低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むとともに、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むため、南西諸島、西日本、東日本では大気の状態が非常に不安定となります。

南西諸島と西日本では1日にかけて、東日本と北日本では1日（金）から2日（土）にかけて、雷を伴って大雨となる所があるでしょう。

しています。

関東地方と伊豆諸島で警報級の大雨おそれ

関東地方と伊豆諸島でも、1日の昼前にかけて激しい雨が降り、雨雲が予想以上に発達した場合には「警報級の大雨」となる可能性があります。

▼５月１日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ３０ミリ（茨城・栃木・群馬）

関東地方南部 ４０ミリ（東京・埼玉・千葉・神奈川）

伊豆諸島 ３０ミリ

▼３０日６時から５月１日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ５０ミリ（東京・埼玉・千葉・神奈川）

伊豆諸島 １００ミリ

▼その後、１日６時から２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ８０ミリ（茨城・栃木・群馬）

関東地方南部 １００ミリ（東京・埼玉・千葉・神奈川）

伊豆諸島 ６０ミリ

しています。

3日から4日にかけても別の低気圧で大雨おそれ

気象庁は、南西諸島と西日本では1日にかけて、東日本と北日本では1日から2日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。

また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうにも注意が必要です。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。北日本では2日は強風に警戒が必要です。

3日から4日にかけても別の低気圧が日本海を進むため、3日は西日本を中心に再び荒れた天気となる可能性があります。連休中の移動を予定されている方は、最新の気象情報を確認してください。

雨・風シミュレーション4月30日（木）～5月5日（火）

画像で掲載している雨・風シミュレーションでは、3日（日）から4日（月）にかけて九州から中国四国、近畿、東海を中心に発達した雨雲がかかる予想です。

シミュレーションは実際の雨とタイミングやエリア、雨量がずれる場合があります。気象庁から発表される最新の情報を確認してください。

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