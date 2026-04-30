テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限前後
161.11 エンベロープ1%上限（10日間）
160.34 現値
160.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.52 10日移動平均
159.47 一目均衡表・転換線
159.38 21日移動平均
159.03 一目均衡表・基準線
158.43 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.92 エンベロープ1%下限（10日間）
157.83 一目均衡表・雲（上限）
157.32 100日移動平均
156.00 一目均衡表・雲（下限）
154.08 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ上限前後での推移。一時上回るも調整が入るなど、行き過ぎた動きには警戒感。
160.34 現値
160.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.52 10日移動平均
159.47 一目均衡表・転換線
159.38 21日移動平均
159.03 一目均衡表・基準線
158.43 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.92 エンベロープ1%下限（10日間）
157.83 一目均衡表・雲（上限）
157.32 100日移動平均
156.00 一目均衡表・雲（下限）
154.08 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ上限前後での推移。一時上回るも調整が入るなど、行き過ぎた動きには警戒感。