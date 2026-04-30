テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限前後 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限前後

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161.11 エンベロープ1%上限（10日間）

160.34 現値

160.33 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.52 10日移動平均

159.47 一目均衡表・転換線

159.38 21日移動平均

159.03 一目均衡表・基準線

158.43 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.92 エンベロープ1%下限（10日間）

157.83 一目均衡表・雲（上限）

157.32 100日移動平均

156.00 一目均衡表・雲（下限）

154.08 200日移動平均



ボリンジャーバンド2シグマ上限前後での推移。一時上回るも調整が入るなど、行き過ぎた動きには警戒感。

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