161.11　エンベロープ1%上限（10日間）
160.34　現値
160.33　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.52　10日移動平均
159.47　一目均衡表・転換線
159.38　21日移動平均
159.03　一目均衡表・基準線
158.43　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.92　エンベロープ1%下限（10日間）
157.83　一目均衡表・雲（上限）
157.32　100日移動平均
156.00　一目均衡表・雲（下限）
154.08　200日移動平均

ボリンジャーバンド2シグマ上限前後での推移。一時上回るも調整が入るなど、行き過ぎた動きには警戒感。