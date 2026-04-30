MEGUMIが攻めた質問！“18歳下モデル”と交際報道の40代芸人、突然の恋バナぶっこみに動揺

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

4月27日（月）の放送では、前回に引き続きゲストにとろサーモン・久保田かずのぶが登場。するとMEGUMIは、46歳の久保田に“18歳下モデル”との交際について質問し…。

【映像】超人気俳優の妹と交際報道。とろサーモン久保田にMEGUMIが“恋バナ”をぶっこみ！

前回MEGUMIに対し、登場するなり「うわ、後輩の彼女だ」と攻めた発言をしていた久保田。すると今回はMEGUMIが、「18歳下の人と付き合ってんでしょ今？」と久保田に尋ねた。

これに久保田は「ぶっ込んできたな！」と戸惑うも、MEGUMIは「そんなもん、こっちだってぶっ込みますよ」とあっけらかんと返答。久保田は笑いながら「（恋愛話の）こんな正面衝突ないでしょ」と勢いよくツッコミを入れる。

しかしMEGUMIによる恋愛トークは止まらず、「有名俳優のモデル妹と…って書いてますけど」「（年の差）18すごーい！」とテンション高々に語り続けた。

すっかりノリノリのMEGUMIに、久保田は「（自分のしたこと）全部返ってきた。ブーメランで」とタジタジの様子だった。