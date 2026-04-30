田谷<4679.T>が急反発している。午前１０時４０分ごろに発表した２７年３月期単独業績予想で、売上高５２億円（前期比２．５％増）、営業利益４０００万円（同５．６％増）、最終利益１０００万円（前期１億６０００万円の赤字）と最終損益の黒字転換を見込むことが好感されている。接客力の強化を図り既存顧客の来店頻度向上や顧客単価の引き上げを図るほか、ＥＣやデジタル施策の活用による新規顧客の獲得を進めることで業績拡大を狙う。



２６年３月期決算は、売上高５０億７５００万円（前の期比６．８％減）、営業利益３７００万円（同９．８倍）、最終損益１億６０００万円の赤字（前の期６２００万円の赤字）となった。店舗閉鎖の影響や顧客来店周期の長期化などにより売上高が減少したことに加えて、店舗閉鎖に係る費用や減損損失の計上などが響いた。



出所：MINKABU PRESS