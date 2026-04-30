反町隆史演じる鬼塚英吉が再び、連続ドラマの舞台に帰ってくる。7月期のカンテレ・フジテレビ系全国ネットの月曜22時枠で復活するドラマ『GTO』。全12話の平均視聴率（世帯）は関東地区で28.5％、最終回は35.7％（ビデオリサーチ調べ）と一世を風靡した1998年の放送当時（※）と変わらず、主演を務めるのは反町であることもあわせて発表された。

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2024年に放送されたスペシャルドラマ『GTOリバイバル』（カンテレ・フジテレビ系）は一夜限りの復活だったが、本作では連続ドラマとして復活を遂げる。主人公は元暴走族の教師という異色の経歴を持つ鬼塚英吉。50代となった彼がこれまでの歴史を背負いながらも、時代の変遷とともに変わり続ける教育現場と再び向き合っていく。特に、本作の舞台は大手企業の出資によって設立された私立高校。タブレット端末によって生徒や教師の情報がデジタル管理され、匿名で教師をランク付けする「教師フィードバック制度」が導入された先進校なだけに、これまで何度も問題を起こしてきた鬼塚は“令和の教育現場”に適応できるのか。それとも、これまでと変わらない型破りな言動で生徒たちとぶつかり合うのか。予想のつかない展開が待ち受けている。

『GTOリバイバル』と異なるのが製作陣の顔ぶれ。ドラマ『女王の教室』（2005年／日本テレビ系）や『家政婦のミタ』（2011年／日本テレビ系）などを手がけた脚本家の遊川和彦に、演出の中島悟やプロデューサーの安藤和久といった1998年版に携わったスタッフが再び集結。名作のリバイバルではなく、本格的な再始動といっていいだろう。

反町は『GTOリバイバル』で再び鬼塚を演じたうえで、本作に関して「連続ドラマであれば、また違った打ち出し方ができるのではないかと考えていました。より1998年版の鬼塚英吉に近い、“変わらない鬼塚”を、今の自分で演じられると思いました」とコメントを残している。（※）そのため、これまで築き上げてきた鬼塚英吉の人物像を踏まえながら、現代の社会問題に対して果敢に切り込んでいくチャレンジングな作品となりそうだ。

また、かつて鬼塚の教え子だった生徒たちの再登場があるかどうかも気になるポイントのひとつ。『GTOリバイバル』では、飄々とした人気キャラクターの菊池を演じた窪塚洋介をはじめ、池内博之や山崎裕太、小栗旬などが、高校生だった当時から成長した姿を見せてくれた。そして何より、夫婦再共演が話題となった松嶋菜々子演じる冬月あずさとの関係性が連続ドラマではフィーチャーされるのか。高校教師を辞めて、客室乗務員となった彼女の姿は映し出されていたが、『GTOリバイバル』ではラストシーンのみの出演にとどまった。もしも松嶋が連続ドラマにレギュラー出演するようならば、夫婦の再共演作として大きな話題となるのは間違いない。

2人とも2026年冬ドラマでは主演を務めるなど、今もなお現場の第一線で活躍を続けている。反町は古沢良太が脚本を務めた『ラムネモンキー』（フジテレビ系）で大森南朋や津田健次郎とトリプル主演を飾り、37年ぶりに再会した同級生たちの50代の悲哀を温かいユーモアを交えながら演じきった。

一方の松嶋はドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）で主演を務め、東京国税局・資料調査課の敏腕調査官である主人公の米田正子を演じた。凛々しい表情でミステリアスな雰囲気を醸し出しながらも、ぶつぶつと独り言をつぶやく変わり者。これまで松嶋が演じてきた役柄に重なる部分もあれば、今までにない一面も兼ね備えた正子が、脱税して私服を肥やす悪党どもを成敗する姿は痛快だった。

令和の時代に帰ってきた“グレートティーチャー鬼塚”の活躍を想像しつつ、大反響だった『GTO』以降も、さまざまな作品で主演を務めてきた2人の共演に夢を見たい。

参照※ https://realsound.jp/movie/2026/04/post-2381871.html（文＝ばやし）