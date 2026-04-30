◇MLB ロッキーズ13-2レッズ(日本時間30日、グレートアメリカン・ボールパーク)

ロッキーズ先発の菅野智之投手はレッズ戦に今季6度目の先発を飾り、6回途中無失点と好投。打線も15安打13得点と大量援護で投打がかみあい大勝しました。菅野投手はこれで日本人トップとなる今季3勝目を挙げました。

1回表に味方打線から3点の援護を受けた菅野投手は立ち上がり、いきなり2安打を浴びつつも守備の好プレーも助け無失点に抑えます。2回も四球とヒットで無死1、2塁とピンチを招きますが、後続をしっかり打ち取り相手に得点を与えません。

3回はわずか4球で三者凡退。4回は2死から四球を与えたものの最後はジェフリー・ブルデー選手をスライダー、スプリットと2球で追い込むと、最後は決め球スプリットで見逃し三振に仕留め、ここも無失点に抑えました。

5回もゴロ3つで三者凡退とし、6回のマウンドにもあがると、先頭から四球とヒットで無死1、2塁とピンチを招きます。そして続く打者をライトフライに打ち取ったところで91球を投じていた菅野投手は降板。代わったブレナン・ベルナルディノ投手が後続を打ち取り、ロッキーズはこの回も無失点で切り抜けました。

試合は打線が15安打13得点で大勝。菅野投手は5回1/3、91球を投げ、被安打4、2奪三振、3四球、無失点の内容で、日本人トップとなる今季3勝目を挙げました。防御率2.84と向上し、ランキングではドジャースの山本由伸投手を上回りました。