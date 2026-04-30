人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが新恋人を顔出しで公開し、多くの反響が寄せられている。

３０日までにＹｏｕＴｕｂｅで「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」と題した動画をアップ。冒頭から「おはよう。今日は、ま、ヒカルのリアルなモーニングルーティーンということで」と美女と同じベッドにいる寝起きシーンからスタートした。

そして「実はもう１人いるんですよ」と別室に移動し、赤ちゃんを抱っこ。「歩けんかったけど、もう歩けれるようになったもんな。超成長してる」と明かし、３人で朝食を取った。

美女の正体は「神楽（かぐら）ちゃん」。ヒカルを好きになったきっかけを問われると、神楽さんは「出会いは友人の紹介だったんですけど、最初の印象って動画。切り抜きの悪い部分しか見てなくて、やばい人でヤンキーだと思ってたんですよ。金髪だし、ヤンキーかなと思って話してみたら案外なんか庶民的だったんですよね」と説明。チェーンの飲食店で普通に食事する姿を見て「本当にびっくりして。普通な部分があるんだって思って、そこに１番引かれましたね」と語った。

ヒカルは出会いから４日目ぐらいで、シングルマザーだと打ち明けられたという。「それ聞いた時に逆にいいやんって。逆に魅力あるなと思った。俺が普通に引かれた人がたまたま子供がいただけの話やん。さらに魅力増したなと思って俺の中で」と率直な思いを吐露。黒髪で清そ系の神楽さんにスタッフは「これすっぴんなんですか！？ノーメイク？めっちゃくちゃキレイじゃないですか？」と驚がく。ヒカルは「肌めっちゃキレイやね」と話し、小顔で「（身長）１７０ぐらい」と話した。

現在、ヒカルは夜遊びをやめて朝型の健康的な生活を送っているそうで「世間から評価されたいとかっていうのはあんまなくて、２人が幸せで笑顔で過ごしてもらって、俺自身も楽しければそれでいいかなっていう思いが正直強い」と打ち明けた。

ネットは「０日婚を越える驚きは当面ないだろうと思ってたらまさかすぎた」「衝撃すぎてびっくり」「０日婚とかより過去一衝撃が凄（すご）すぎた」「一周回ってヒカルが１番純粋無垢（むく）やわ」「２ヶ月でこんな懐いてるのは普通にすごい」「彼女公開すんの？！で見たらまさかの神楽で大横転」「またなんか凄いことするだろうなと思ったけどやっぱり想像の斜め上だった」と驚きに包まれている。

ヒカルは実業家・進撃のノアと２０２５年５月に結婚を発表し「０日婚」と明かした。しかし同年１２月に離婚を公表し、わずか半年の結婚生活に幕を閉じた。ヒカルは離婚理由について「最初から最後まで僕がずっとかき乱し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かした。今年３月に新恋人の存在を明かし、お相手は「２０代」「（タレントとは）違う。ＳＮＳもやってないかな」などと説明。結婚の可能性を問われると「全然あるんじゃない？ 胃袋をつかまれるってこともあるやん」と語っていた。