帰省中も見守れる安心感！ 雲云テクノロジー「CuboAi ゴールデンウィークセール」

記事ポイント 雲云テクノロジーが「CuboAi ゴールデンウィークセール」を2026年5月5日まで開催します対象商品は最大15,970円OFFで、公式サイトとAmazon公式ストアで展開します第3世代のスマートベビーモニターは、睡眠環境の見守りや成長記録をサポートします 雲云テクノロジーが「CuboAi ゴールデンウィークセール」を2026年5月5日まで開催します対象商品は最大15,970円OFFで、公式サイトとAmazon公式ストアで展開します第3世代のスマートベビーモニターは、睡眠環境の見守りや成長記録をサポートします

赤ちゃんのねんねを見守るスマートベビーモニター「CuboAi」のゴールデンウィーク向けセールが開催されています。

帰省やお出かけで生活リズムが変わる時期に、スマートフォンから赤ちゃんの様子を確認できる見守り環境を整えられます。

雲云テクノロジー「CuboAi ゴールデンウィークセール」





開催期間：2026年4月27日（月）から5月5日（火）まで対象ストア：CuboAi公式サイト、Amazon公式ストア公式サイト割引：15％OFFAmazon公式ストア：期間により15％OFFまたは15％ポイント還元最大割引額：15,970円OFF発売元：雲云テクノロジー株式会社

東京都千代田区に本社を置く雲云テクノロジーが、ベビーモニター「CuboAi」を対象にした「CuboAi ゴールデンウィークセール」を実施しています。

白を基調にした鳥のようなフォルムのカメラが、ベビーベッドまわりに置きやすい見た目で、赤ちゃんの眠る様子をスマートフォンへ届けます。

ゴールデンウィークの帰省先や旅行先など、普段と違う部屋で赤ちゃんを寝かせる場面でも、ねんね中の様子や室内環境を見守りやすくなります。

赤ちゃんねんね見守りセット





商品名：CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット通常価格：66,800円（税込）セール価格：50,830円（税込）割引額：15,970円OFFセット内容：CuboAi スマートベビーモニター（第3世代）、ベビーセンサーパッド

「CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット」は、第3世代のスマートベビーモニターとベビーセンサーパッドを組み合わせたセットです。

白いモニター本体と薄型のセンサーパッドが、赤ちゃんの睡眠まわりをまとめて見守る構成になっています。

寝室で赤ちゃんを休ませながら家事をする時間や、帰省先で別室に寝かせる夜にも、複数の見守り機能をまとめて導入できます。

スマートベビーモニター





商品名：CuboAi スマートベビーモニター（第3世代）通常価格：51,800円（税込）セール価格：37,230円（税込）割引額：14,570円OFFセット内容：CuboAi スマートベビーモニター（第3世代）、フロアスタンド

「CuboAi スマートベビーモニター（第3世代）」は、フロアスタンドと組み合わせて使う見守りカメラです。

丸みのある白い本体がスタンドに取り付けられ、ベビーベッドの上から赤ちゃんの表情や寝姿を確認しやすくします。

寝かしつけ後にリビングで過ごす時間や、家族が別の部屋で休む夜にも、スマートフォンで赤ちゃんの様子を見守れます。

睡眠環境サポート





第3世代のCuboAiは、温湿度センサーで室内環境を確認し、快適範囲を超えた場合にスマートフォンへ知らせます。

AI子守唄機能も搭載されていて、いつもと違う部屋でのねんねタイムにも落ち着いた睡眠環境を整えやすくなります。

ホテルや祖父母の家など空調の感覚が異なる場所でも、赤ちゃんが眠る空間の変化に気づきやすい設計です。

見守りアラート





顔覆われカバーと寝返りアラートは、本体内蔵AIにより旧モデル比6倍の高速検知を実現しています。

2.5K QHDカメラはCuboAiスマートベビーモニター史上最高画質として案内されていて、赤ちゃんの細かな表情や寝具まわりまで鮮明に映します。

過去72時間の自動録画にも対応し、無料で最長3日間分の映像保存ができるため、赤ちゃんの様子をあとから振り返る場面にも役立ちます。

成長記録





成長トラッキングは、アクセサリー不要の自動身長測定機能を世界初として実現しています。

睡眠分析では、ベッドで眠る赤ちゃんの映像に、合計睡眠時間9時間30分、咳く48秒、泣く2回といったデータパネルが重なります。

毎日の寝つきや夜間の様子を記録として把握できるため、赤ちゃんの成長を家族で共有しやすくなります。

販売チャネル

4月27日（月）から4月29日（水）まで：公式サイト15％OFF、Amazon公式ストア15％ポイント還元4月30日（木）から5月3日（日）まで：公式サイト15％OFF、Amazon公式ストア15％OFF5月4日（月）から5月5日（火）まで：公式サイト15％OFF、Amazon公式ストア15％ポイント還元CuboAi公式サイト：https://shorturl.at/8BtbPAmazon公式ストア：https://shorturl.at/FvbsgCuboAi公式LINE：https://shorturl.at/MC3e3

Amazon公式ストアでは、4月30日から5月3日までAmazonスマイルセール対象商品として表示されます。

CuboAi公式LINEアカウントでは、セール情報やクーポン情報が配信されます。

Instagram、X、LINE公式アカウントでも公式情報が発信され、購入前後の情報確認に使えます。

帰省やお出かけが増える時期に、赤ちゃんのねんねを見守る環境を整えられるセールです。

対象商品は公式サイトとAmazon公式ストアで展開され、期間によって割引やポイント還元の内容が変わります。

CuboAi ゴールデンウィークセールの紹介でした。

よくある質問

Q. Amazon公式ストアの割引期間はいつですか

A. 2026年4月30日（木）から5月3日（日）まで、Amazonスマイルセール対象商品として15％OFFで表示されます。

Q. 公式サイトの割引率は何％ですか

A. CuboAi公式サイトでは、セール期間を通して15％OFFで販売されます。

Q. 家族で見守り情報を共有できますか

A. 家族シェア機能により、最大8デバイスで共有できます。

Q. 製品に関する問い合わせ先はどこですか

A. 不具合や製品自体に関連する問い合わせは、メール、公式LINE、CuboAiアプリのカスタマーサポートで受け付けられます。

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