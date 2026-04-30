タレントの山之内すず（24）が、29日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）にVTR出演。スタジオにゲスト出演したお笑い芸人・宮川大輔（53）との意外な共通点を明かした。

同番組のロケVTR内で、山之内は「私の今のマネジャーが、前に担当されていたのが大輔さんなんです」と告白。そこで同行していたマネジャーに向けて、落語家・桂三度が「大輔さんのココ、ちょっとツラいなぁと思ってたことは何ですか？」と質問した。

すると声のみで出演した女性マネジャーは「（嫌なところは）ないですけど、モーニングコールは毎朝してました」と回想。三度は「大変やん！」と驚き、「大輔さん、ちょっと気持ち悪いですね」と皮肉交じりに感想を漏らした。

これを受けて、海外ロケの多い宮川は「朝が早いんで、ちょっとでも遅れたらだいぶ迷惑をかけることになる」と説明。「マネジャーも一緒に行くんで起きてるやろうし、“じゃあ、ちょっと心配やから1本電話して”からずっと」といい、「三度に、あんなに言われる筋合いはない。ムチャクチャ言いますね」とツッコんでいた。