メッシ超え…アトレティコFWアルバレス、アルゼンチン人史上最速でCL通算25得点に到達
アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが、チャンピオンズリーグ（CL）通算25ゴール目を記録した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。
CL準決勝ファーストレグが29日に行われ、アトレティコ・マドリードはアーセナルと対戦。44分にヴィクトル・ギェケレシュにPKから先制点を許したが、56分にアルバレスがPKを決めて、1−1のドローに終わった。
この試合の同点弾を決めたアルバレスはこれがCLで通算25ゴール目となり、41試合出場目で同記録に到達したアルバレスは、リオネル・メッシ（42試合）やセルヒオ・アグエロ氏（48試合）を上回り、アルゼンチン人史上最速でCL通算25ゴールを記録した選手になった。
なお、これが今シーズンのCLでは10ゴール目にもなったアルバレスは、イギリスメディア『Squawka』によると、アトレティコ・マドリードにとってCLの1シーズンで初めて2桁得点を達成した選手にもなったことが伝えられている。
CL準決勝ファーストレグが29日に行われ、アトレティコ・マドリードはアーセナルと対戦。44分にヴィクトル・ギェケレシュにPKから先制点を許したが、56分にアルバレスがPKを決めて、1−1のドローに終わった。
なお、これが今シーズンのCLでは10ゴール目にもなったアルバレスは、イギリスメディア『Squawka』によると、アトレティコ・マドリードにとってCLの1シーズンで初めて2桁得点を達成した選手にもなったことが伝えられている。