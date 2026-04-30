「なんで上着脱いだ？」美人インフルエンサー、球場での姿に賛否「スタイル良すぎ」「野球場なら服着ろよ」
インフルエンサー、モデルとして活動中の阿部なつきさんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。野球観戦を楽しむ最新ショットを公開し、大きな反響を呼んでいます。
【写真】阿部なつきの賛否集まる野球観戦コーデ
コメントでは「めちゃくちゃスタイルいい！ 高い席で見たのかな？」「色々言われてるけど、イニング間に撮ってるの良いな」「シースルーで髪下ろしてるあなたどストライク」「めっちゃスタイル良いし俺もこんな美女と野球みたい普通に」と、美貌やスタイルを称賛する声が多数寄せられました。
一方で「なんで上着脱いだ？訳分からん」「こんな服装にする意味ないよね？ 野球場にいる私素敵ってアピールですか？」「野球場なら服着ろよ」「ただの承認欲求の塊だろ笑 野球なんか興味無いて笑」「髪型変えてまで写真撮ってる暇あるなら野球観ろよ笑」といった批判的なコメントも見られました。
(文:五六七 八千代)
【写真】阿部なつきの賛否集まる野球観戦コーデ
「高い席で見たのかな？」阿部さんは「野球、観に行ってきたよー 明治神宮球場」とつづり、2枚の写真を投稿しました。ベージュのタイトなトップスにピンクのシャツを羽織り、デニムパンツを合わせた爽やかなコーディネートを披露。2枚目では上着をはだけさせ腕を露出した着こなしを見せています。
一方で「なんで上着脱いだ？訳分からん」「こんな服装にする意味ないよね？ 野球場にいる私素敵ってアピールですか？」「野球場なら服着ろよ」「ただの承認欲求の塊だろ笑 野球なんか興味無いて笑」「髪型変えてまで写真撮ってる暇あるなら野球観ろよ笑」といった批判的なコメントも見られました。
過去にはバスケ観戦も阿部さんはたびたびお出掛けショットを披露しています。2025年12月8日には「広島でバスケの試合いったよ」とつづり、1枚の写真を公開しました。水色のユニフォームに白いインナーをあわせたコーディネートで、両手にペンライトを持った姿です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)