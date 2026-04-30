「Snow Man」で癒し系だと思うメンバーランキング！ 2位「目黒蓮」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、「癒し系」だと思うメンバーのランキングを作成。それでは、「Snow Manで癒し系だと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは目黒蓮さんです。個人では、俳優として大人気の目黒さんは、2026年4月29日から主演映画『SAKAMOTO DAYS』の公開を控えています。また、これまで数多くのヒット作に出演し、『SHOGUN 将軍』シーズン2への参加も予定しています。
モデルとしても人気が高く、マルチに活躍中です。そんな目黒さんですが、バラエティー番組などではいつも笑顔で、癒し系のアイドルとしておなじみ。話し方もやさしい雰囲気で、ファンに癒しを与えているメンバーです。
回答者からは、「柔らかい雰囲気と笑顔に癒されるから」（40代女性／岡山県）、「いつもニコニコしていて癒される」（30代女性／茨城県）、「喋り方も声もいつも穏やかでおっとりしていて、声を聞くだけでも癒されます」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは阿部亮平さんでした。阿部さんは、上智大学大学院理工学研究科を修了している学歴を誇り、気象予報士試験や世界遺産検定1級、漢検準1級に合格する頭脳派アイドルとして知られています。
爽やかなインテリアイドルとして落ち着きがあり、情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）への出演などでも人気。メンバーにもやさしく、常に柔らかい雰囲気を漂わせています。
回答者からは、「平和的な雰囲気でバランスが良いから」（20代男性／東京都）、「オラオラ感がなく、ほっこりする」（30代女性／神奈川県）、「お顔も性格も穏やかでやさしそうなところが癒される」（30代女性／富山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
今回は、「癒し系」だと思うメンバーのランキングを作成。それでは、「Snow Manで癒し系だと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：目黒蓮／68票
2位に選ばれたのは目黒蓮さんです。個人では、俳優として大人気の目黒さんは、2026年4月29日から主演映画『SAKAMOTO DAYS』の公開を控えています。また、これまで数多くのヒット作に出演し、『SHOGUN 将軍』シーズン2への参加も予定しています。
回答者からは、「柔らかい雰囲気と笑顔に癒されるから」（40代女性／岡山県）、「いつもニコニコしていて癒される」（30代女性／茨城県）、「喋り方も声もいつも穏やかでおっとりしていて、声を聞くだけでも癒されます」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：阿部亮平／92票
1位に選ばれたのは阿部亮平さんでした。阿部さんは、上智大学大学院理工学研究科を修了している学歴を誇り、気象予報士試験や世界遺産検定1級、漢検準1級に合格する頭脳派アイドルとして知られています。
爽やかなインテリアイドルとして落ち着きがあり、情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）への出演などでも人気。メンバーにもやさしく、常に柔らかい雰囲気を漂わせています。
回答者からは、「平和的な雰囲気でバランスが良いから」（20代男性／東京都）、「オラオラ感がなく、ほっこりする」（30代女性／神奈川県）、「お顔も性格も穏やかでやさしそうなところが癒される」（30代女性／富山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)