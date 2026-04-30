大阪地検の元トップから性被害を受けたと訴える女性検事が、名誉棄損などの疑いで告訴し不起訴となった女性副検事について、検察審査会に申し立てました。

【写真を見る】「最後の砦の司法にまで裏切られて絶望」大阪地検元トップからの性被害訴える女性検事 名前を言いふらされたとして告訴・告発した女性副検事の不起訴めぐり検察審査会に申し立て

大阪地検の女性検事・ひかりさん（仮名）は、検事正だった北川健太郎被告（６６）から性的暴行を受けたと訴え、北川被告は準強制性交の罪に問われています。

この事件をめぐって、名前を言いふらされたとして、ひかりさんは女性副検事を名誉毀損などの疑いで告訴・告発したものの、不起訴処分となり検察審査会に申し立てました。

（ひかりさん 仮名）「性暴力の被害を訴えても声が届かないまま、最後の砦の司法にまで裏切られて絶望して、もう本当に死んでしまいたくなります。そういうことを検察の中で起こしてはいけないと思いました」

また職を賭して法務省や最高検に第三者委員会の設置を要望したものの、事実上拒否されたとして、ひかりさんはまもなく辞表を提出します。