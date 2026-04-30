熊本県球磨村にある九州最大級の鍾乳洞「球泉洞」で29日、地元産の食材を使ったマルシェが開かれました。

【写真を見る】ゴールデンウィークに“球磨村”を楽しんで！ 鍾乳洞で「ジビエ」に「曲げわっぱ」？ 球磨村の魅力が濃すぎるマルシェ GW後半はヤマメのつかみ取りも開催 熊本

この「球磨村マルシェ」は、球泉洞を運営する球磨村森林組合が、ゴールデンウイークに村をさらに楽しんでもらおうと企画したものです。

「ジビエ」や「曲げわっぱ」楽しみました。

マルシェでは、地元で獲れたシカやイノシシのジビエや、一勝地赤豚の串焼き、ヤマメの塩焼きなどが並び、訪れた人たちが次々と買い求めていました。

また、薄いヒノキの板を曲げて容器を作る球磨村の伝統工芸品「一勝地曲げわっぱ」の製作体験コーナーでは、家族連れなどが曲げわっぱの弁当箱づくりに挑戦していました。

ゴールデンウィークまだまだ楽しめます！

球泉洞では、5月2日から6日にかけてもイベントが開かれ、キッチンカーによる料理の販売のほか、ヤマメのつかみ取りなども行われます。