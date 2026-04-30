再雇用で働く夫が「今のうちに働いて、そのお金で老後はハワイに行きたい」と話しています。夢がある一方で、旅行のために無理して働くのは本末転倒な気も…。老後資金と“楽しみの支出”はどう両立すべきでしょうか？

老後資金と「楽しみの支出」はなぜ悩みやすいのか

老後のお金について悩む理由の一つは、「収入が限られる中で支出が続く」という状況にあります。再雇用になると、多くの場合は給与が下がります。そのため、生活費に加えて旅行などの支出を考えると、不安が大きくなりやすいのです。

さらに、老後には医療費や介護費といった予測しにくい支出もあります。これらに備えるため、「できるだけ貯金しておきたい」と考えるのは自然なことです。しかし、その結果として「楽しみのための支出は我慢すべきではないか」と極端に考えてしまうケースもあります。

一方で、楽しみをすべて後回しにすると、働くモチベーションが下がる可能性もあります。特に再雇用は体力的な負担もあるため、「何のために働くのか」が明確でないと続けにくくなります。このように、安心と楽しみのどちらも大切だからこそ、バランスに悩む人が多いのです。



旅行などの楽しみを諦めずに資金を確保する考え方

結論から言えば、老後資金と楽しみの支出は「分けて考える」ことが重要です。すべてを一つの財布で管理すると、どちらを優先すべきか判断が難しくなります。

例えば、「生活費・老後資金」と「楽しみ用の資金」をあらかじめ分けておく方法があります。毎月の収入の中から一定額を楽しみ用として確保しておけば、安心して使えるようになります。これにより、「使ってしまって大丈夫か」という不安を減らすことができます。

また、旅行についても工夫が可能です。例えば、毎年行くのではなく数年に一度にする、オフシーズンを選ぶ、早めに積立を行うなどの方法があります。ハワイ旅行のような大きな支出でも、数年単位で準備すれば負担は軽くなります。

「楽しみは贅沢だから削るべき」と考えるのではなく、「計画的に取り入れるもの」と捉えることで、無理のない形で実現しやすくなります。



無理なく働くために意識したい収入と支出のバランス

旅行のために無理して働くのは避けたいところです。体調を崩してしまえば、医療費がかかるだけでなく、その後の生活にも影響が出ます。そのため、「働き方」と「支出」の両面から見直すことが大切です。

まず、収入については「どこまで働くか」のラインを決めておくと安心です。例えば、「週に何日まで」「体力的に無理のない範囲」など、自分なりの基準を持つことが重要です。これにより、無理をして働き続けるリスクを減らせます。

次に支出については、「固定費の見直し」が効果的です。通信費や保険料などを見直すことで、無理に働かなくても余裕が生まれる可能性があります。支出が減れば、その分を楽しみの資金に回すことも可能になります。

単純に「もっと働く」ではなく、「無理なく続けられる形」に整えることが、長期的には大きな安心につながります。



老後資金と楽しみを両立させるための現実的な工夫まとめ

老後資金と楽しみの支出は、どちらかを完全に諦める必要はありません。大切なのは、「計画的に分けること」と「無理をしないこと」です。

具体的には、生活費と楽しみの資金を分けて管理し、旅行などの大きな支出は時間をかけて準備することがポイントです。また、働き方についても自分の体力や生活に合った形を選ぶことで、長く安定した収入を維持できます。

「老後のために今を我慢する」のでも、「今を楽しむために将来を犠牲にする」のでもなく、その中間を目指すことが現実的です。無理のない範囲で楽しみを取り入れることで、働く意欲も保ちやすくなります。

将来の安心と今の充実は、工夫次第で両立できます。少しずつでも計画を立てていくことで、自分たちらしい老後の過ごし方に近づけるはずです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー